法國瞄準2027年公共赤字減縮 低於GDP的 3%

法國政府周四(20日)表示，它希望在 2027 年之前加速削減法國的債務以及快速削減公共赤字的削減，的也就是應該低於歐盟預算規則設定的國內生產總值 (GDP) 的 3% 限制關卡。經濟部長指出，這應藉助於較低的公共支出和更有活力的經濟增長。

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法國經濟和財政部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire) 在本周四的新聞發布會上在介紹未來幾年新的公共財政路線圖時警告說：“法國在歐洲的信譽受到威脅”，並指出， 期盼快速削減法國的債務。”

國家赤字低於國內生產總值 (GDP) 的 3%，才合乎歐盟預算的標準

勒梅爾 希望法國公共赤字應嚴格低於歐盟預算規則設定的國內生產總值 (GDP)的 3% 大關：2027 年為 2.7%，而迄今為止的預測為 2.9%。在 2022 年達到 4.7% 之後，應該今年略有上升 (4.9%)，然後從 2024 年開始逐漸下降。

經濟部長還指出，去槓桿化也將加速，債務占 GDP 的比重為 108.3%（2022 年底為 111.6%），這一比例比此前設想的要低幾個百分點。

公共支出“降溫”

至於正在導致家庭荷包失血的通貨膨脹，以及歐洲中央銀行正試圖通過加息來應對，儘管今年的預測通貨膨脹上漲至 4.9%（之前為 4.2%），但它應該會從 2023 年年中開始放緩。 2022年通脹曾達到5.2%