關於“黑群”（Black Bloc）要知道的幾件事

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他們身着黑衣，矇著面，破壞街道設施，攻擊商店和銀行門面，並與警察發生暴力衝突，這現象現在已經成為法國示威活動中的一個常規特徵。但這些被稱為“黑群”（Black Bloc）的人是誰？他們從哪裡來？主張什麼？為什麼他們如此難以被警方控制？

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《在黑群的頭腦里》（Dans la tête des black blocs）一書作者蒂埃里-文森特（Thierry Vincent）接受法廣採訪介紹了這個看似沒有組織的組織的幾個特點：

1. 起源於德國

“黑群”是一種示威方式，是一種行動手法，並不特指組成黑群的個人。黑群的起源並不為人所知，但它是警察給起的名字。最初來自80年代初的西柏林，當時那裡有一個很大的反文化，另類，自治等運動，有很多擅自佔地者。而黑群在某種程度上是這些地區的秩序維護者。他們是相當強壯的人——在當時通常是男人——通常穿着黑色的衣服。於是，德國警方將其稱為“黑群”。

這一現象跨越了大西洋，第一個美國的黑群可以追溯到1991年美國反對海灣戰爭的示威活動。但是在1999年，隨着對西雅圖舉行的世貿組織首腦會議抗議，這一現象迅速崛起，黑群甚至讓該峰會時間被迫縮短。

然後是2001年的熱那亞峰會，發生了同樣的情況。來自歐洲各地和其他地方的黑群聚集到那裡，不幸的是，抗議因一人死亡而以悲劇性方式結束。

相對而言，黑群在法國出現得很晚，直到2016年抗議《勞動法》時才大規模地、系統地發生了，2019年在“黃馬甲運動”中得到加強，之後一直在增長。

2. 法國的起源：對左派的失望

2012年的總統選舉期間，弗朗索瓦-奧朗德的競選主題是："我的敵人是金融"。但在2016年，他強行實施了一項法律，通過使用憲法49.3條款強行通過開放勞動力市場的勞動法案。

在年輕的左翼活動家中，真的不僅僅是大失所望：他們看到左翼政府制定了放寬勞動力市場的法律，感到強烈的苦澀和怨恨。他們認為選舉最終不能帶來改變，必須使用其他的手段，這些手段要更激進一點，更暴力一點。在西歐，幾乎所有的黑群集團都不是左翼，而是極左翼，包括極左翼所有具細微差別的分支：無政府主義者、共產主義者、自由主義的共產主義者、馬克思列寧主義者、激進的女權主義者、激進的反法西斯主義者、激進的環保主義者等。

他們反對資本主義，所以會去參加每一次社會示威，每一個朝着更多資本主義方向發展的自由派措施，他們都會反對。他們認為這個系統無法改革，無法通過投票箱來改變。所以他們是革命者。

3. 一 個無領導的、不可預測的運動

黑群沒有等級制度或代表、 無正式運作渠道，當然使情報部門和警察的任務複雜化。

因此，通過加密的網絡聯繫，通過Telegram社交平台小組，是由10或15人組成的小型非正式小組，他們在某些地方見面，像一個網絡一樣運作，但也會有實體會議，有組織的，也有很多即興的行動，所以不可預測。黑群的巨大優勢在於其不可預測性。

4 . 黑群和工會：我愛你，我不愛你

兩者關係自相矛盾： 在歡迎年輕人能量的同時 ，工會不希望被淹沒，更不想看到與黑群的暴力聯繫在一起。

從傳統意義上講，工會希望與政府進行談判，採取壓力策略，如罷工，或有時封鎖。但黑群想要革命，他們希望在示威中使用象徵性的暴力。但注意，他們的攻擊是有針對性的：他們不攻擊小商店，不攻擊咖啡館，他們攻擊的目標是資本主義的象徵：銀行、保險公司、麥當勞......

工會的安全服務不再有辦法控制黑群，而且也已經放棄了。他們只想避免黑群來破壞他們的遊行。

5 . 女性也參加!

在黑色兜帽下，大約三分之一的黑群成員是女性。

就像在社會的其他地方一樣，有更多的婦女在擔負責任的位置上，包括辦公室，在記者中，在警察中。第二個原因是，出現了激進的女權主義。激進女權主義說反對一切形式的歧視，當然然有性別歧視，但也包括恐同症、種族主義、極右翼、資本主義及社會不公等。

6 . 暴力......僅此而已？

蒂埃里-文森特說他不認為黑群是唱詩班的孩童，但也不是嗜血的怪物。他們想殺警察的說法也不對，因為如果他們想殺警察，會想辦法得到槍向警察射擊……這種說法完全是荒謬的。

黑群普遍認為暴力不是唯一應該採取的激進模式。蒂埃里-文森特認識其中一些人從事慈善事業，幫助窮人，參加像愛心食堂這樣的協會，等等。

黑群的基礎是學生，來自非資產階級的家庭，比方說具有高文化資本的環境，通常是教師，藝術家，攝影師或者記者等職業的孩子。現在圍繞着警察暴力的主題，也在工人階級，在工會成員中，在郊區的年輕人中傳播壯大。

即使反對養老金改革的社會運動停止了，我也不會說黑群隨之消失。我認為他們仍有很長的路要走。