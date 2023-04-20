馬克龍不畏昨被噓 今跑學校推動教育改革

法國/退休改革/馬克龍挨噓

法國民眾顯然沒有準備好減少因退休制度改革引發的對總統馬克龍的怒火，這在馬克龍昨天抵訪斯特拉斯堡受到當地民眾責問與抗議相待凸顯出來。馬克龍極盡解釋，也沒有獲得理解原諒，總統受到噓聲的新聞傳遍全國。馬克龍不畏困境，今天前往南部學校，現場討論教育改革問題。

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按法新社說法，馬克龍正在繼續他的 "安撫 "行動，今天前往法國南部討論教育問題，此前，反對養老金改革的抗議者對他進行了持續一天的激烈噓聲抗議。

據官方日程，馬克龍今天上午晚些時候來到位於蒙彼利埃以北一小時車程的甘加的路易-米歇爾學校，在那裡他將與教師、學生和家長就9月開學的問題進行討論。

在周一晚上的電視講話中，馬克龍承諾稱法國學校將從9月起將發生可見的變化，包括提高教師的工資，為學生在法語和數學方面課程提供更多支持，並系統及時替換缺勤教師"。

據總統府愛麗舍宮消息說，馬克龍的心願很明確：就是讓法國學校改變面貌，重新樹立成為歐洲最佳學校之一的形象。

在競選期間，馬克龍已經為教師職業的困境解決提出了兩個方案：一方面是無條件增加10%的工資，另一方面是增加與新的教學任務掛鉤的新合同。

法新社說，馬克龍這個想法在教育界受到了謹慎的歡迎。評論指，對馬克龍來說，到各地把脈，這是他在明確頒布養老金改革後於周一啟動的 "百日計畫 "的一部分，法國人對退休改革已經激烈地爭論了三個月。

但是，儘管經49.3頒布了法律，也得到憲法委員會確認，抗議運動仍在繼續，而且似乎在性質上有所改變。工會的遊行已經顯現疲勞，但幾乎每天都在進行的抗議行動和和各種集會卻在蔓延。而且現在的抗議活動包括多種要求，從購買力、增加工資到廢棄第五共和國等等。

該報道引述法國政治學家帕斯卡爾-佩里諾（Pascal Perrineau）強調說，這次民眾不滿與以往的抗議示威不同，因為不滿的持續時間很長。他注意到人們"壞情緒 "在民意調查中仍然居高不下。

對此，馬克龍堅持說："有必要聽聽憤怒，我並沒有沒聽見"。但 "這不會阻止我繼續前進"。