2023戛納電影節官方海報：”難以捉摸、大膽而不受約束” 的凱瑟琳-德納芙

電影 法國

第76屆戛納電影節官方海報周三（4月20日）出爐，海報以法國影壇“常春樹”凱瑟琳-德納芙在1968年的影片《狂亂》拍攝時蔚藍海岸Pampelonne海灘一個黑白影像為主體。主辦方說：歡樂、不遜、浪漫，畫面中金色長髮年輕女子自信地笑對着她的未來，亦如本屆電影節一樣：重溫電影光輝的現在，展望充滿希望的未來。

廣告 繼續瀏覽後續

凱瑟琳-德納芙是法國最著名的電影演員之一，她14歲進入影壇，60多年的從影生涯幾乎與所有歐洲著名的導演都有合作，被譽為是法國影壇的常青樹。代表影片有《瑟堡的雨傘》《驢皮公主》《白日美人》《八美圖》等。

這張海報向凱瑟琳-德納芙多產的職業生涯和信念致敬。電影節主辦方說，作為法國最偉大的電影明星，德納芙60年來從未停止過拍攝，她不斷重塑自己，勇於試驗嘗試。聲明說，德納芙以她自己的方式體現了電影節想要捍衛的電影的豐富性：作者電影以及高質量的大眾電影。

德納芙與戛納電影節也有着悠久的淵源，1994年她曾與克林特-伊斯特伍德一起擔任電影節評審團副主席，2000年的《黑暗中的舞者》是她電影作品的第二個金棕櫚獎。2005年她還獲得金棕櫚獎，2008年第61屆戛納電影節對她整個職業生涯授予特別獎。2016年，德納芙被授予盧米埃爾獎。

電影節聲明說，凱瑟琳-德納芙在這個永恆的海報中體現出某種難以言喻的魔力，純潔、熾熱，有時還很反叛。她詮釋了電影所要必須記住的東西：難以捉摸、大膽而不受約束。

電影節周三還宣布，閉幕影片《元素》將於5月27日進行非競賽單元的全球首映，然後於6月16日在美國和6月21日在法國影院上映。

第76屆電影節尚未宣布評委會的組成，此前電影節已宣布評委會主席由瑞典的著名導演魯本·奧斯特倫德（Ruben Östlund）擔任，去年他憑藉電影《未經過濾》贏得了第二座金棕櫚獎。

...