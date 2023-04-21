法國海軍護衛艦“牧月”號通過台灣海峽，法國是歐洲唯一主張在亞太地區航行自由任務的國家

軍事

台灣海峽 – 法國海軍護衛艦“牧月”號21日停靠日本神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地。法國海軍太平洋區司令在記者會上表示，這艘艦在靠港前通過了台灣海峽，他強調“法國是歐洲唯一主張在亞太地區主航行自由任務的國家”，稱今後也將通過台灣海峽。法國在4月7日與中國發表的聯合聲明中說，法國重申堅持一個中國政策。

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日本共同社報道據法國海軍透露，“牧月”號2月從南太平洋的法屬波利尼西亞出發。途經柬埔寨等國，從越南駛向韓國的途中，於4月8、9日穿過了台灣海峽。據稱當時正值中國軍隊實施包圍台灣的軍事演習，中方艦艇和飛機進行了監視。

這名法國司令就在這一時間通過台海表示：並非故意選擇這一時間，派遣計畫幾個月前就制定了。他還稱，5月最新護衛艦“洛林”號計畫停靠日本，7月“陣風”戰機將與航空自衛隊進行交流，“今年對日法防衛合作來說是很特別的一年”。

法國在4月7日與中國發表的聯合聲明中說，法國重申堅持一個中國政策。中法兩國同意深化戰略問題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。