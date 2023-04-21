【視頻】第76屆戛納電影節，哪些電影最值得期待？

2023戛納電影節

哈里森-福特在《奪寶奇兵5》的重磅回歸，《小行星城》帶來好萊塢璀璨的明星陣容，時隔四年華語影片再次入圍競逐金棕櫚，是枝裕和、肯.洛奇、南尼莫萊蒂、錫蘭、維姆文德斯5位金棕櫚導演同台競技…..，第76屆戛納電影節，一如既往群星璀璨、精彩紛呈，你最期待哪些電影？

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備受影迷期待的《奪寶奇兵5》-命運鐘盤最終入圍第76屆戛納非競賽展映單元，這是今年80歲的哈里森-福特在銀幕上的重磅回歸，見證無數奇觀的冒險家印第安納 瓊斯又回來了。這部由詹姆士 曼格執導的美國動作冒險片今年6月30日開始在美國公映前，5月18日將在戛納電影節舉行全球首映。

美國導演韋斯 安德森給本屆戛納帶來濃郁的好萊塢風，他的新片《小行星城》依然是全明星陣容，除了常合作的幾位影星，還有斯嘉麗·約翰遜、湯姆·漢克斯、瑪格特 羅比等人的驚喜加盟，這部講述美國西部大漠故事的影片不容錯過。

麥溫執導的《杜巴利伯爵夫人》作為本屆戛納的開幕片，5月16日將在戛納首映，並於同日在法國院線上映，這部期待已久的歷史電影是約翰尼·德普的法語處女作，影片講述的是法國最著名的君主之一路易十五和他的情婦杜巴利伯爵夫人的故事，約翰尼·德普在片中飾演路易十五，導演麥溫本人飾演讓娜·杜·巴里。身兼製片、演員、歌手、編劇多職的法國-阿爾及利亞導演麥溫，作品多次在戛納電影節展映獲獎。

共有19部影片入圍主競賽單元，競逐去年由《悲情三角》折桂的金棕櫚獎。而《悲情三角》的瑞典導演魯本·奧斯特倫德擔任今年戛納電影節評委會主席。奧斯特倫德是兩屆金棕櫚獎得主，2017年他的影片《方形》是他獲得的首個金棕櫚獎。

入圍主競賽單元的除了王兵等首次入圍導演外，多位國際重量級導演再次回歸，參加金棕櫚獎的角逐，包括日本導演枝裕和的《怪物》，土耳其導演努里·比格·錫蘭的新片《枯草》，芬蘭導演阿基·考里斯馬基的《枯葉》，美國導演托德·海因斯的《五月十二月》，德國導演維姆·文德斯的《完美的日子》，美國導演肯·洛奇的《老橡樹》，美國導演韋斯·安德森的《小行星城》等。

接替皮埃爾·勒斯居(Pierre Lescure)擔任今年戛納電影節新任主席的德國人艾瑞斯·克諾布洛赫，和電影節藝術總監蒂埃里·福茂在13日官宣評選片單媒體會上讚揚了國際電影的創新和開放、尤其是今年幾個非洲年輕電影人入選戛納。福茂向媒體說，“在過去的二十年裡，人們的目光主要集中在亞洲電影，現在則投向了非洲，今年有一定數量年輕電影人來自那裡，他們是來自於北非、東非、英語非洲或撒哈拉以南非洲的年輕電影人，比如入圍競賽單元的塞內加爾導演”

此外第76屆戛納電影節官方評選，女性導演的數量創下紀錄。入圍主競賽單元的影片中有六部是女性導演。她們是：茹斯汀·特里葉《墜樓死亡的剖析》，凱瑟琳·布雷亞《去年夏天》，傑茜卡·豪絲娜《零度社團》，考塞爾·本·哈尼耶《奧勒法的女兒們》，Ramata-Toulaye Sy的《貝內爾和阿爾瑪》，阿莉切·羅爾瓦赫爾《奇美拉》。

點擊視頻收看法國電視France24的報道。

02:32 76屆戛納電影節開幕片《杜巴利伯爵夫人》，約翰尼·德普在片中主演路易十五 © 法廣（france24 報道視頻截圖）