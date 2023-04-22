巴黎哥白尼街猶太教堂襲擊案 兇手43年後缺席被判終身監禁

1980年10月3日，巴黎哥白尼街猶太教堂附近發生爆炸，造成4人死亡，消防員和警察站在一輛燒毀的汽車旁。

巴黎特別重罪法庭昨天4月21日缺席判處69歲的黎巴嫩-加拿大學者無期徒刑，並對他發出了逮捕令。此人被控在43年前對巴黎一座猶太教堂發動恐怖攻擊，造成四人死亡。

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1980年10月，造成 4 人死亡的巴黎哥白尼街猶太教堂炸彈襲擊案的唯一被告哈桑·迪亞布 (Hassan Diab)，在43年後，於昨天4月21日周五，被缺席判處終身監禁。

經過三周的辯論和近八個小時的審議，巴黎特別重罪法庭在這場奇特的審判中，裁定被告有罪，缺席判處69歲的黎巴嫩-加拿大學者最高刑罰，並對他發出了逮捕令。

加拿大總理特魯多回應說：“我們將仔細考慮法國政府下一步選擇做什麼和法國法院選擇做什麼”。但我們將“永遠捍衛加拿大人和他們的權利”。

哈桑-迪亞布在渥太華告訴記者："我們希望理性能夠佔上風"，他將這種情況描述為"卡夫卡式的"。

迎接這一判決的是法庭上的一片寂靜。一些民間團體聚集在那裡，要求在四十年的等待之後"讓正義得到伸張"。在審議結束時，受害者們互相擁抱了很久。

1980年10月3日下午6點35分左右，在離香榭麗舍大街不遠的哥白尼街的猶太教堂附近，一枚放置在摩托車上的炸彈爆炸，在人們的腦海中留下了印記：那是自第二次世界大戰結束以來，法國猶太人社區第一次成為謀殺襲擊的目標。

檢方要求判處哈桑-迪亞布無期徒刑，指出這是唯一"可以想象的"刑期。宣判之前，辯方律師要求法庭無罪釋放他的客戶，以"避免司法不公"。