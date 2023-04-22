法國權威醫學機構為新冠病毒實驗室泄露論背書

新冠溯源

法國醫學界權威機構法蘭西醫學院召開學術討論會，對新冠病毒來源問題展開探討，專家們在不排除病毒自然來源的同時，認為病毒來自實驗室泄露的可能性更大，

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據國際醫學雜誌報道，法蘭西醫學院本周二舉行了有關新冠病毒來源的討論會議，此次會議的題目就是"從新冠病毒的起源到危險的病毒學/生物學試驗"。這在法國科學界是首次，標誌着這一最初被認為是陰謀論的理論取得了進展。

討論會提出了支持病毒是在實驗室中產生的可能性的各種因素。

巴士德學院病毒學專家Marc Eloit的演講發人深省，Marc Eloit教授團隊2021年在老撾找到了目前為止離新冠病毒基因最接近德病毒，他稱之為Banal-52，它與新冠病毒有97%的相似性。這兩種病毒之間的主要區別就在於Banal-52沒有可以使病毒迅速傳播給人類的弗林酶切位點。

為了測試這一關鍵的基因組是否有可能自然產生，Marc Eloit教授通過在具有與人類相似的細胞受體的轉基因小鼠中進行Banal-52病毒的幾次傳代，但是，他的試驗似乎已經證明這個弗林酶切位點不可能自然出現。

Marc Eloit教授還解釋了他和他的團隊為何在2021年前往老撾追蹤病毒的來源而不是去中國？他說，原因很簡單，因為北京已經禁止在其境內對病毒的來源進行任何國際調查。

里爾巴斯德研究所的前所長Patrick Berche教授則更為直接。他在會上指出，所有一切都表明該病毒是從實驗室里逃出來的，他說，如果病毒起源於自然界，這種流行病就會逐漸出現，在幾個分散的地方爆發，而不僅僅是在武漢的P4實驗室附近。他還強調說，在疫情爆發之前，武漢的P4實驗室正在進行基因增功能實驗，即Defuse科研項目，其中就包括如何在蝙蝠病毒中插入弗林酶切入點。

巴士德病毒學家郝伯森教授（Simon Wain-Hobson）則在會上明確呼籲禁止病毒基因增功能實驗，他認為這些實驗太危險了。他說"預測導致下一次大流行的毒株，從而預先研製疫苗或治療方法的承諾純屬一派胡言“。