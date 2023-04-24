法國學者：馬克龍有關台灣的講話與他推動的印太戰略不相符

馬克龍/法國/中國/印太

法國總統馬克龍在訪華途中關於台灣的講話風波餘音繞梁，其影響力勢必還將持續一段時間。法國智庫法國國際關係研究所（ IFRI）的亞洲政策研究員朱利安（Marc Julienne）對法廣表示，他認為總統的講話非常不合時宜，而且與馬克龍上台後一直推動的法國以及歐洲的亞太戰略不相符，但總體而言，他認為法國在亞太地區的信譽可能會受到一些影響，需要重新在盟友中建立起信譽來。

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法廣：你怎麼看馬克龍的講話？

Marc Julienne：可以肯定的是，馬克龍總統的發言可能是不合時宜的，或者至少是時機不對，因為他特別是在飛機上發言，但不僅僅是關於台灣問題。他還講了很多關於戰略自主的問題，而且是在中國當局剛剛宣布在台灣島周圍進行軍事演習之後，這些聲明在支持台灣方面相當薄弱，或者至少是對保護台灣海峽穩定的承諾，顯然顯得有些不合時宜。所以這也是問題所在。重要的是他沒有說的，因為在他關於美國、中國和台灣的發言中，沒有提醒我們法國在台灣問題上的立場。而這個法國的立場是非常古老的，可以追溯到1964年戴高樂將軍時期，當時法國停止了與中華民國和台灣的關係，承認中華人民共和國。法國的立場是，法國反對任何單方面和以武力改變現狀的行為。而這一直是事實。而我們感到遺憾的是，馬克龍總統沒有回顧這一簡單的立場。然後，第二個因素無疑引起了爭議，首先肯定讓我們的許多夥伴感到不安。就是當他說，美國正在設定步伐，而中國正在對美國人設定的步伐作出過度反應時，意味着最終將是美國人挑起這些緊張局勢，並促使中國人作出過度反應。我相信，而且我認為在這方面有非常、非常廣泛的共識，這是一個分析的錯誤。甚至是相反的。這是對角色的顛覆，是對事實的顛覆，因為挑釁的不是美國，主要是中國，它每天都在運作，每天都在海峽組織軍事演習。因此，在該地區沒有美國的演習，這些是中國的演習。而這當然沒有取悅我們的美國盟友，甚至我們的歐洲夥伴，可能也沒有取悅我們在印度洋-太平洋地區的夥伴，特別是日本人、韓國人和菲律賓人，他們在前線，可以看到這個問題正在迅速得到處理。

馬克龍關於台灣的聲明與他自己從第一任期開始的政策是相反的。也就是說馬克龍一直是法國印太戰略的發起人。而這個印太戰略，他在法國推動了它，還在歐盟內部推動，並取得了成功，因為現在歐盟有一個印太戰略。而這個印太戰略意味着法國是印太地區的一個大國，在該地區有利益，有國民，因此它在該地區也有某些責任。除此之外，多年來，法國在這一地區，特別是在台灣海峽有軍事存在，因為法國海軍的護衛艦定期穿越海峽。所以在幾天前的中國軍事演習期間有護衛艦通過，我們也有核攻擊潛艇，一艘核攻擊潛艇在2021年去了中國南海，我們定期有護衛艦穿過整個印度-太平洋地區，特別是中國南海。法國多年來的政策，包括馬克龍的政策，一直在向世界、我們的美國盟友和我們在東亞的夥伴展示我們是存在的，我們是一個可靠的盟友，會承擔責任。這就是為什麼我認為有一種笨拙，事實上馬克龍在這架飛機上，在他對《回聲報》等的聲明中，與他自己的政策相矛盾。然後他在荷蘭與總理呂特的新聞發布會上稍微糾正了一下自己，他重申了我之前提到的語言要素，即法國的官方立場。法國反對在台灣海峽以武力挑戰現狀，反對以和平方式解決台北和北京之間的爭端。所以他重申了這一立場，他還重申了法國在這一地區的事實。他甚至說，法國沒有接受任何人的教訓，因為它存在，正如Prairial號護衛艦（穿越台灣海峽）所顯示的。

法廣：馬克龍在被認為講錯了話之後，緊隨其後去中國訪問的德國外交部長向中國表明了歐洲的團結立場，尤其是在台灣問題上，讓德國部長去為法國做“善後”的工作，這種局面是否有點兒荒誕？

Marc Julienne：馬克龍的錯誤在於，他去中國是為了展示歐洲的團結。而為了做到這一點，他帶着烏蘇拉-馮德萊恩，帶着歐洲團結的展覽離開中國。歐洲的不團結，歐盟中存在的斷裂。所以在這一點上，我們可以說這是一個失敗。他想展示團結，相反，他是這種不團結的設計師。所以現在我們必須重建這種團結。我相信，德國部長安娜貝拉-貝爾東克正確地指出，她與馬克龍站在同一條線上。唯一的問題是，她比他清楚得多，特別是在台灣問題，還有烏克蘭問題。她在她的中國外長秦剛面前公開提醒，她不明白為什麼中國不在烏克蘭問題上給烏克蘭總統澤連斯基打電話。在任何情況下，我們將不得不在這個歐洲統一戰線上集體重建這種團結。現在，事實上，德國部長表明了一個立場，在我看來，這個立場更加坦率，要求更高，最重要的是比法國的立場更明確。我在馬克龍去中國訪問前發表的文章上就說台灣問題應該也是這次訪問的重要議題之一，就是說，必須向中國夥伴真誠地表達，對歐盟而言，台灣海峽的緊張局勢是國際舞台上的一個利益攸關的問題，原因很簡單，這是一條貿易路線，所以我們在台灣海峽都有利益所在，即使中國說這是中國內政，我們不能接受這種說法，而是要非常清楚地告訴中國，台灣海峽危機就必然會引發一場國際危機，這是一條國際航線，所以，歐洲甚至全球都會受到影響，我認為有必要重申，德國這樣做是非常好的，遺憾的是法國人沒有這樣做，這是一個可以擴展到整個歐盟的立場，也許其他成員可以重複這一立場、至少我希望是這樣。

法廣：法國的影響力會不會受到這個事件的影響，至少對印太地區的盟友眼中的形象會受到損害？，

Marc Julienne：法國的地位不會降低，因為法國一直是印度洋-太平洋大國，並將繼續如此。另一方面，受到影響的是法國的信譽和法國話語的信譽。而這是非常有問題的，因為正如我所說，法國聲稱是歐洲的一個領導大國，聯合國安理會的成員，一個核大國。而且，這也是馬克龍的一個倡議，一個從印太地區大國。因此，自稱是國際舞台上的一個重要大國的法國，沒有能力談論印度-太平洋地區最核心、最緊迫的安全問題的事實。好吧，這是一個真正的信譽問題，它是一個與我們的歐洲夥伴、與我們在印度-太平洋地區的夥伴以及與我們的盟友，首先是美國的信譽問題。

法廣：是否需要很長時間重建信譽？

Marc Julienne：這將需要幾個月，可能需要一定的時間來重建並再次說服盟友。這種信譽可以很快得到重建，因為引起爭議的只是馬克龍的幾句話。這是在一次非常、非常長的採訪中的幾句話，而且，在戰略自主的層面上，他的表達非常有趣，非常有意義，而且，除了馬克龍的這幾句話的記錄之外，當我們看法國在當地的立場、我們致力於印度-太平洋地區，此外，法國可能是歐洲聯盟中承諾最多的國家，因為正如我所說的，我們經常在這個地區開展軍事行動，我們在我們的領土上預先部署了基地，特別是在新幾內亞，這是在印度-太平洋地區。因此，法國是有承諾的。埃馬紐埃爾-馬克龍的聲明不會違背這一承諾，這是真實而具體的。

非常感謝法國國際關係研究所（ IFRI）朱利安先生接受法廣專訪。