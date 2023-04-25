在旺多姆，馬克龍避免走近示威者

法國/社會

在法國中西部旺多姆視察的馬克龍，遠離示威者，為其衛生健康計畫辯護。

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正在全法國範圍內進行視察的法國總統馬克龍，試圖與法國人重新建立起聯繫。

法新社報道，周二，馬克龍來到了法國中西部的盧瓦爾謝爾省(Loir-et-Cher)的旺多姆。在這裡，像在馬克龍之前的幾站一樣，示威者們敲着鍋碗瓢盆前來迎接馬克龍，馬克龍則遠離示威者，為他的衛生健康計畫辯護。

法新社寫道，在旺多姆，在馬克龍的身邊，沒有熱情的簇擁的人群。雖然有人們聚集在他剛剛訪問過的療養院附近，但法國總統似乎放棄了去會見在這裡等待他的人們，因為人群不僅敲着鍋碗瓢盆，還遠遠地對馬克龍發出噓聲，說侮辱性的話。馬克龍隨後登上他的車輛在車隊的保護下離開，馬克龍只是在田野邊登上直升飛機時，與那裡的幾個人打了招呼。

在旺多姆，馬克龍沒有宣布新的東西，總統基本上是在為其年初提出的衛生健康計畫辯護，這一計畫旨在阻止法國的衛生系統“無休止地爆發危機”。

法國總統馬克龍在其備受爭議的退休改革頒布後，於上周重返“戰場”，到法國各地視察，給自己“一百天”的時間來和法國人重新建立聯繫並重新啟動他的第二個五年總統任期。

之前，在阿爾薩斯和埃羅視察時，馬克龍都引發了示威者們的激烈抗議。在旺多姆，雖然馬克龍躲着示威者不見，但敲着鍋碗瓢盆前來迎接他的示威者們的噓聲，儘管距離很遠，馬克龍應該仍然能聽得到的。