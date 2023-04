76屆戛納電影節：魏書鈞《河邊的錯誤》入圍“一種關注”單元

2023戛納電影節,中國

自4月13日公布首批入圍官方評選後,第76屆戛納電影節4月25日再公布補充入圍影片,中國年輕導演魏書鈞執導的《河邊的錯誤》入選“一種關注”單元,這是90後的魏書鈞第四次入圍戛納。與新加坡導演陳哲藝的《燃冬》一起,兩部華語片入圍今年戛納電影節“一種關注”單元。

《河邊的錯誤》由魏書鈞執導,朱一龍、曾美慧孜主演,影片改編自中國作家余華1988年的同名小說,講述的是一個河溪環繞的小鎮發生駭人聽聞的殺人案,警察馬哲奉命去調查,不料案件陷入困境,整個小鎮都被恐慌的氣氛所籠罩.....

《河邊的錯誤》是魏書鈞第四次入圍戛納電影節。1991年出生於北京的魏書鈞,是一位多產的中國90後導演、編劇,四年來已執導3部長篇,他與戛納的淵源最早開始於2018年,以短片《延邊少年》首次入圍第71屆戛納電影節短片競賽單元,並獲得陪審團特別獎。2020年他的首部長篇《野馬分鬃》入選戛納官方片單(因疫情原因未評獎),2021年執導的《永安鎮故事集》入選戛納“導演雙周”單元。

魏書鈞此次攜《河邊的錯誤》入選戛納電影節“一種關注“單元,該單元是電影節官方競賽單元之一,地位次於主競賽單元。單元設一種關注大獎(Un Certain Regard Award),與金棕櫚獎屬於平行競爭關係。此外隨不同年份單元還頒發評審團獎(Jury Prize)、最佳導演獎(Best Director Award)、最佳表演獎(Prize for Best Performance)、觀眾選擇獎(Audience Award)、女性電影人獎(Women in Motion Award)等獎項。

”一種關注“單元1978年在戛納電影節啟動,目的是為了鼓勵不同視野與風格類型的電影參加,主要關注國際新影人作品。

截至目前,包括首部公布的入圍影片:新加坡導演陳哲藝的《燃冬》在內,今年戛納電影節“一種關注”單元已有兩部華語影片入圍。其他入圍本屆戛納電影節的其他華語影片還有:王兵導演的兩部紀錄片:《青春》入圍主競賽單元,《黑衣人》入圍特別展映單元;耿子涵導演的《小白船》入圍導演雙周單元;潘越導演的短片《夏日副本》入圍導演雙周短片單元;舒輝導演的短片《一個散步的夜晚》入圍影評人周短片競賽單元。

魏書鈞的《河邊的錯誤》此次將在戛納全球首映。

第76屆戛納電影節將於今年5月16日至27日舉行。

此外,電影節周一還宣布,法國導演Alex Lutz的影片《一夜》(UNE NUIT)入圍 "一種關注 ",並作為該單元的閉幕影片放映。