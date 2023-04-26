法國綁鴨報披露中國駐法使館涉嫌違背勞工法

中國/法國/人權

法國綁鴨報（Le Canard Enchaîné）4月26日報道說，法國社會保障和家庭津貼徵收聯盟 （Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales）的勞工監察員（Inspecteur du travail）和法國打擊有組織犯罪辦公室的警察（la lutte contre la criminalité organisée）3月28日對位於巴黎富人區巴黎第七區的一個工地進行了突擊監查。

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根據綁鴨報獲得監察報告，監察者發現該工程的業主（maitre d’ouvrage）是中國駐法使館，23名工人正在翻修一棟六層樓的建築。工人們吃住在工地，居住面積在3至6平米之間，有房間甚至缺乏窗戶，床墊以及房門。 工人們都不通法語，20點之後被宵禁。他們的身份證被工頭“保管”，工資是每三個月甚至每六個月發放一次。

工人們在法國擁有合法的居留證，他們中一半擁有由德國簽發的在申根地區有效居留，而另外一半人擁有法國外交部簽發的特殊居留證，這些證件往往簽發給領事館的行政或者技術工作人員。至於中國工人如何獲得外交人員的居留證，巴黎檢察院表示正就此展開調查。

勞工監察報告也確認相關調查正在進行中，並認為此事不僅涉及違背勞工法而且可能被定性為“販賣人口”（traite d’être humains）。

事先受到通告的法國外交部並未反對此一監察行動，認為此翻修建築並不屬於外交建築。不過，也有親中國使館人士向記者表示參與翻修工作的工人中有部分人是中國駐法使館的工作人員。他們翻修的是他們自己今後的住房。而另一部分工作人員則是法國公司CZICC France 公司的員工，工程是通過正規的招標應標途徑獲得的。

據綁鴨報調查，CZICC France 公司是一家中國公司在法國的分公司，該母公司2020年申報的營業額為123000歐元，註冊地點是在巴黎近郊Issy les Moulineaux ，同一註冊地點共有144家公司。根據工商局的註冊記錄，公司負責人居住在中國。綁鴨報評論說，法國司法部門倘若要傳喚他們談何容易。