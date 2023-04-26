薩科齊可能又要被司法傳喚

法國/薩科齊

法國反腐敗機構Anticor4月25日報告說，反腐機構Anticor於4月7日曾對法國前總統薩科齊、前官員蓋昂和廣告主管德拉布羅塞提出申訴，懷疑他們在把世界盃舉辦權發給卡塔爾的過程中存在腐敗協議。

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據本台引述世界報披露的反腐機構投訴文件，所指針對的是前國家元首、他的前得力助手蓋昂Claude Guéant、廣告公司大亨主管François de La Brosse以及卡塔爾前首相Hamad Ben Jassem al-Thani，罪名是權錢交易、外國公職人員腐敗、犯罪團夥、非法資助選舉活動和隱瞞貪腐罪行。

為了支持這一投訴，反腐機構Anticor依據Mediapart在9月發表的一篇揭露文章，其中提到François de La Brosse通過他的公司ZNZ集團在2007年總統競選中的薩科齊自由合作，當選後在愛麗舍宮擔任通信顧問。2011年，ZNZ遇到了財務困難，de La Brosse先生估計未開具賬單的服務金額接近280萬歐元，他先後找到前國家元首薩科齊，然後是蓋昂Guéant。

據Mediapart援引一份調查文件稱，ZNZ和卡塔爾公司Q.Media隨後在2011年夏天簽署了一份諒解備忘錄，以創建一個網絡電視台 "享譽卡塔爾"。據稱，由阿勒薩尼先生的女婿擁有的Q.Media公司向ZNZ支付了60萬歐元。在反腐機構的投訴中，反腐機構Anticor還提到了其他發票和Q.Media收購這家法國公司的股份。

據反腐機構Anticor的律師Jean-Baptiste Soufron對RFI的記者Frédérique Genot的話筒接受採訪說："對Anticor來說，介入此案很重要，首先，因為它已經在司法的調查雷達之下很長時間了，所以有必要介入以確保此案的啟動和正常處理。不管結果如何，但應該它被處理。最重要的是，Anticor已經在2022年世界盃授予卡塔爾的爭議中提出了申訴，特別是對薩科齊、蓋昂和卡塔爾政要，他們在愛麗舍宮共進午餐的過程說辭中出現了相當大的矛盾、 而這兩個問題之間的聯繫現在看來是可能的，這意味着我們需要知道，最終，與卡塔爾的接觸是否最初是在2007年總統競選期間建立的，然後也變成了對卡塔爾獲得足球世界盃舉辦權的好處。

該律師稱，這也是我們今天想知道的一點。

在這個自2019年以來立案的案件中，調查人員正試圖確定對這個海灣國家的世界盃舉辦權指定是否引起了2010年11月23日在愛麗舍宮舉行的午餐會上達成的 "取捨交易"，當時桌邊有薩科齊、時任歐足聯主席的普拉蒂尼、2013年成為埃米爾的卡塔爾王儲塔明-本-哈馬德-薩尼以及前首相薩尼。