蘇丹動亂 一架法國飛機載245人撤離周三抵巴黎機場

蘇丹陷入動亂、情況危急：法新社記者現場觀察指出，周三(26日)上午，約有 245 名法國國民和外國人緊急從蘇丹撤離，乘坐一架法國當局包租的飛機降落在巴黎華西戴高樂機場。與此同時，一艘載有來自50多個國家的 1,687 名也平民被撤離蘇丹的戰火，也於周三抵達沙特阿拉伯。

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就在蘇丹動亂，情況危急下，法國政府採取撤僑行動。法新社指出，一架來自非洲之角：吉布提的法國飛機周三清晨剛剛降落在巴黎華西戴高樂機場的停機坪上；另據費加羅報報道蘇丹情勢時指出，一艘載有 1,687 名平民的船隻也於今天周三，抵達了沙特阿拉伯。

本周三(4 月 26 日)，一架撤僑法國飛機飛抵巴黎：法新社記者現場觀察指出，周三上午，約有 245名法國國民和外國人從蘇丹撤離，乘坐一架法國當局包租的飛機降落在華西戴高樂機場。

他們的飛機從吉布提起飛，大約周三早上 7 點 30 分左右降落在巴黎的停機坪上。我們從 外交部了解到，法國外交部長凱瑟琳·科隆納 (Catherine Colonna) 前往接機，在抵達的乘客中，有 195 名法國人，還有荷蘭人、意大利人、新西蘭人和蘇丹人。

周三前往巴黎機場迎接抵達從蘇丹來的那些撤離人員時，法國外交部長向幾名在場的記者說，她想對參與疏散行動的外交使團和武裝部隊說“歡迎，歡迎回家”並向他們“致敬”。 她還指出，由法國領導的空中撤離已經“結束”。

報道指出，一艘法國護衛艦 《洛林號(La Lorraine )》正在紅海參加聯合國組織的在蘇丹港和沙特阿拉伯吉達港之間的撤離行動。

與此同時，一艘協助撤退的船隻抵達沙特阿拉伯。法國外交部對此表示，一艘載有來自50多個國家的 1,687 名平民逃離蘇丹的戰火，於周三抵達沙特阿拉伯。

沙特外交部也在一份聲明中說，所有撤離人員都“由沙特的一艘船隻運送，沙特竭力滿足一些外國人的所有基本需求”。