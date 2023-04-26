『視頻』巴黎市中心發現公元二世紀大型古墓

法國/考古

2023年初春，法國考古人員在巴黎市中心意外發現一座歷史上溯到公元二世紀的古墓，從中清理出近50個現代巴黎人的祖先的墓穴。考古人員希望這項新發現能夠有助於更好了解最早在這裡定居的“巴黎西”人的社會生活尤其是墓葬方式。

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2023年初春，法國首都市中心快線地鐵Port Royal站附近街區圍起工地護欄。但護欄背後正在進行的不是地鐵擴建工程，而是考古挖掘工程。不久前，地鐵擴建工程的先期考察工作在這裡意外發現了一個歷史上溯到公元2世紀的大型古墓。自3月初起，考古人員就在這個大約200平方公里的區域，小心挖掘、清理、記錄、拍攝。

其實，這座被命名為聖-雅克的古墓並非真正首次被發現。19世紀已經有考古人員對該墓地的一小部分區域展開挖掘。但是，考古人員並不掌握這座古墓的具體邊界，只大概知道所處方位。考古人員當時已經發現，公元一世紀到三世紀間，此處安葬活動頻繁，但四世紀開始逐漸被遺忘。考古人員當時也估計到墓地面積可能方圓近四公頃。

這次發掘出的50個墓穴均為土葬墓穴，而當時，土葬和火葬兩種方式共存。當年的棺木已經隨歲月不復存在，但近一半的墓穴中有陪葬的陶瓷物件。考古人員希望這些新發現可以幫助他們更好了解當時“巴黎西”人的社會生活和墓葬習俗。