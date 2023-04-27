法國2022年接待500,000外國移民創新高 政要籲決策公投

法國右派共和國黨主席艾瑞克·西奧蒂 (Éric Ciotti) 接受歐洲一號電台採訪時估計指出，法國接待移民人數創下了歷史新高。根據官方數據，去年2022年，法國批准接納了 “500,000 名合法身份的外國人。” 他並建議應該就法國的移民問題舉行一項全民公投。

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也是法國右派政黨共和國黨LR 主席的國會議員艾瑞克·西奧蒂 (Éric Ciotti)26日接受歐洲一號電台採訪時指出，去年法國的移民人數達到了歷史最高水平。

西奧蒂議員說：“我們正遭到一大波移民浪潮的席捲。” 共和國黨(LR)主席的國會議員西奧蒂周三在接受法國電台歐洲一台( Europe 1 )的訪談時，敲響了這個警鐘。他並且提議：組織一次關於移民主題公投以“改變框架”。

這名法國南部濱海阿爾卑斯山省的國會議員指出：“法國歷史上，從未有像2022年這樣接納這麼多的外國人，根據極為躍進的數據指出，去年2022年，法國接納了 “500,000 名合法身份的外國人。”

西奧蒂國會議員更進一步說明，根據統計，法國當局 2022 年簽發批准了 320,330 件居留許可申請案，以及 156,103 份庇護申請案，他指出，“也就是說去年2022年有 476,433 名外國人合法進入我國的領土。”

西奧蒂說，這些外國移民當中，尤其”來法國求學”是獲得第一次居留許可的證主要理由。 根據他計算，到 2022 年，外國學生將獲得 108,340 份居留許可，就佔到法國合法移民的五分之一以上。 這也是近年來導致外國人居留證增多的最大類別。因為 2007 年只有 46,663 名外國學生獲得了法國居留證。

費加羅報報道分析後也指出，西奧蒂議員的說法是非常正確的。 如果說法國 2022 年的第一次申請庇護者的數量僅接近 2019 年的記錄，但是，另一方面，第一次獲得居留許可證者的數量確實創下了歷史新高。 總的來說，兩者的結合標誌着一個歷史性的高峰。

該報並表示，但根據他們發布的統計圖表顯示，2022年的這一移民人數記錄並非例外：實際上，除了以新冠病毒為標誌的近 2020 年和 2021 年以外，該報每年也都會觀察到這一移民增加勢頭的記錄。