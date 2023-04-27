馬克龍百日新政又一推：許諾改善殘疾人境遇

法國/殘疾人權益

法國總統馬克龍許諾將為法國殘疾人加大改善服務境遇措施。法國被歐洲聯盟批評在改善殘疾人生活狀態方面欠缺很多。法國殘疾人協會批評政府說的多做的少，不少殘疾人維權服務機構抵制昨天的第六屆全國殘疾人大會。

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法國總統馬克龍新宣布了一系列改善殘疾人生活的措施，包括一個15億歐元的財政補貼援助方案，許諾公共場所應該對殘疾人暢通更加無障礙。

馬克龍昨天在第六屆全國殘疾人大會（CNH）上說，在殘疾問題上，"我們沒有實現刻在共和國基座上的平等理念"，他承認法國受到歐盟嚴厲批評。

法新社說，4月中旬，歐盟委員會的一個機構，即歐洲社會權利委員會（ECSR）批評法國沒有有效地解決與殘疾兒童和青少年入學有關的問題以及殘疾人獲得醫療服務的困難。

馬克龍說，為了解決這些個問題，國家將投入15億歐元，並承諾從夏天開始實施一項 "真正的方案"。法國總統還宣布，這一承諾將被定期監測檢查，並在2024年就進行首次評估。

馬克龍對學校、大學、就業、殘疾津貼、手部運動、愛情生活方方面面都許諾將採取措施改善，包括讓1200萬受殘疾影響的法國人和800萬護理人員生活的所有領域受惠。

然而，不少協會對總統的許諾持保留態度，其中一些協會決定抵制年會，他們譴責會議缺乏雄心。據集合了52個協會的殘疾人聯合會主席阿爾諾-德-布羅卡（Arnaud de Broca）也批評說："馬克龍是有很多意向性的聲明，但其實沒有多少新的措施"，他特別對政府沒有對行動遲緩的殘疾人保障機構實施制裁表示遺憾。

該報道稱，殘疾人將無法享受明年夏天在巴黎舉行的奧運會，因為他們無法找到合適的酒店或乘坐公共交通工具。根據協會之一APF的說法，在巴黎309個地鐵站中，只有3%的地鐵站對殘疾人無障礙，但該協會還是參與了圓桌討論。