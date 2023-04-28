法國女演員阿娜伊斯·德穆斯蒂埃擔任戛納”金攝影機獎”評委團主席

法國，2023戛納電影節

第76屆戛納電影節4月28日公布“金攝影機“獎評委團名單，法國女演員阿娜伊斯·德穆斯蒂埃（Anaïs Demoustier）擔任主席，她將帶領一個6人評委團，由來自法國媒體、電影產業、電影人協會的專業代表及一位特邀藝術家組成。

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金攝影機獎是戛納電影節一項專門扶持未來新人的獎項，1978年始創，獎項授予首次參加電影節官方評選競賽、非競賽單元，包含“一種關注”、“導演雙周”或“影評人周”在內所有單元的最佳電影處女作。該獎旨在鼓勵年輕的電影製作人，通過為他們提供獨特的視角和國際視野，為其職業生涯發展助力。

在往屆評選中，多個著名導演最初都曾獲得過金攝影機獎，包括美國導演吉姆-賈木許、伊朗被關押7個月的著名導演及製片人賈法爾-帕納希，以及擔任今年戛納電影節短片評委會主席的匈牙利導演伊爾迪科-恩耶迪，此外，今年入圍官方評選的史蒂夫-麥奎因和陳哲藝也都獲得過該獎。新加坡導演陳哲藝的長片處女作《爸媽不在家》2013年獲得戛納電影節金攝影機獎。

新加坡導演陳哲藝的長片處女作《爸媽不在家》2013年獲得戛納電影節金攝影機獎 DR

據電影節表示，初始的情感、靈感源泉的青春、產生信念力量的新鮮感：這些都是戛納電影節通過頒發金攝影機獎、以及選擇女演員阿娜伊斯·德穆斯蒂埃擔任評審團主席來致敬的能量。

去年戛納電影節，由西班牙女演員羅西-德-帕爾馬（Rossy de Palma）帶領的評審團將金攝影機獎授予了美國導演萊利-基奧（Riley Keough）和吉娜-加梅爾（Gina Gammel）共同執導的《戰爭小馬》。日本導演早川千繪因其影片《第75號計畫》獲得特別獎。這兩部影片去年都入圍了 "一種關注 "的官方評選。

阿娜伊斯·德穆斯蒂埃是法國新生代女演員，1987年出生於法國里爾，2020年她以《愛麗絲和市長》一片獲得凱撒獎最佳女主角獎，她的電影作品豐富多樣。自2003年以來與多位導演合作，如參演邁克爾-哈內克的《惡狼年代》影片，該片入圍2003年戛納非競賽單元，此後參演的多部作品如《法外見真情》、《外交達人出任務》《鳥人》等入選戛納電影節 "一種關注 "單元，2015年她出演的《瑪格麗特和於連》一片首次在競賽單元中亮相。2022年，她還主演了兩部完全不同的電影《十一月》和《吸煙致咳》，其中《十一月》入選戛納電影節非競賽單元。

第76屆戛納電影節金攝影機獎的頒獎將在5月27日電影節閉幕式上舉行。