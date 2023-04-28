法國與中國談判增加商業航班

法國/中國/航空

法國與中國正在談判，以加強新冠病毒疫情之後的空中聯繫，法國的旅遊部門正在尋求重新獲得數量可觀的中國遊客，但這個問題因烏克蘭戰爭而變得複雜。

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據法國ADP集團的財務總監菲利普-帕斯卡爾（Philippe Pascal）稍早在巴黎機場運營商的業績發布會上解釋說，"法國和中國政府正在就一項雙邊協議進行積極的討論。我們必須等待這些談判的結論。"

據稱此一談判事關重大，因為在法航和其他法國公司之間存在利益分歧的背景下，世界主要旅遊目的地法國和世界第二大經濟體中國之間的航空聯繫步伐正在加快。據帕斯卡爾先生說，在新冠病毒疫情大流行之前，兩國之間每周有110多個航班，法航和四家中國公司共享這一市場。

據一位接近此談判的消息人士稱，在新冠病毒衛生危機導致中國邊境從2020年初到2022年底關閉之前，一項始於1966年並在2017年最後一次修訂的雙邊協，曾允許這些公司每周最多運營128次輪換，而法航則可運營32次。

據這一消息來源稱，而且該協議規定，如果飛越俄羅斯受到影響，可以暫停。 然而，俄羅斯和歐洲在2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，對等地禁止了他們的領空。但只有中國飛機不受此約束。

據法國民航局（DGAC）說，"由於燃油成本和機組人員輪換問題，繞過俄羅斯是服務於亞洲的歐洲航空公司的一個主要問題。"

據一位外交人士稱，"不存在重新談判1966年雙邊協議的問題，而只是與中方討論在新冠病毒之後恢復航運全面實施"。該官員說，"這與馬克龍與習近平所表達的願望相吻合，即恢復空中聯繫，以期重新啟動我們兩國之間的交流。"4月初，馬克龍的中國之行結束時的最後宣言確實提到了這個問題。

1966年的中法航空協議是西方國家中最古老的協議，其主要原則是兩國之間的公平和平等機會，該協議主導與中國的談判。

不過，據法航發言人回顧說，法航年初宣布，在獲得必要的交通權的情況下，將增加對中國的運力，目的是在中國政府允許的情況下恢復每日航班。他說："這種運力的增加已經開始：5月份，我們可恢復到每周三個飛往北京和三個航班飛往上海航班，而在年初，我們每周只有一個航班飛往北京。從6月10日起，希望是每周50次輪換。"DGAC解釋說，估計大約40次將被允許運營。其中，可能24次由中國公司運營，可能14次由法航運營。

幾家有影響力的法國公司在馬克龍出訪中國之前曾就這一問題向他提出質疑，法新社獲得了這封信件的副本，並由《回聲報》首先披露。ADP集團、Galeries Lafayette、雅高酒店集團和Club Med都呼籲放寬對中國航空公司的限制。這些大公司抱怨，"這些限制措施放緩了空鐘交通的恢復，使法國遲遲不能像我們的歐洲和國際主要競爭對手那樣，以同樣的力度充分利用中國的重新開放。"

法新社引述Atout France的數據，在2019年，中國旅遊有220萬遊客來法，為法國經濟注入了35億歐元的收入。