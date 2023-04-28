法國4月份通貨膨脹年率再次上升至 5.9%

根據法國經濟統計局 (INSEE) 周五(28日)公布他們對本月價格變化的初步估計，法國今年4 月份通貨膨脹率在一年內再次上升至 5.9%。根據專家指出，這種通脹趨勢可能會持續一段時間。

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法國經統局的數據指出，今年4 月份通貨膨脹率在一年內再次上升至 5.9%。經統局統計人員這，這是經統局28日公布其對本月價格變化的所做的初步估計。

法國人的投資組合很快就能喘口氣了嗎？ 家庭的購買力一直被法國政府列為優先考慮事項，幾個月來家庭購買力一直受到通貨膨脹的侵蝕。 而且，根據專家指出，這種通脹趨勢可能會持續一段時間。 本周五，經統局公布了其對 4 月份消費者價格指數演變的首次估計：根據國家統計人員的數據，本月通貨膨脹率超過一年達到 5 .9%X

根據法國經統局，國家統計人員，的數據，本月通貨膨脹率超過一年達到 5 .9%X。。那麼，法國人的投資組合很快就能喘口氣了嗎？ 家庭的購買力一直被法國政府列為優先考慮事項，幾個月來家庭購買力一直受到通貨膨脹的侵蝕。 XXX 而且，根據專家指出，這種通脹趨勢可能會持續一段時間。 XXX 本周五，經統局INSEE 公布了其對 4 月份消費者價格指數演變的首次估計：根據國家統計人員的數據，本月通貨膨脹率超過一年達到 5 .9%。

具體而言，通貨膨脹的演變因相關產品以及服務的類別而異。 因此，能源產品（例如天然氣、電力、石油）的價格在 2022 年 4 月至 2023 年 4 月期間增加了 7%，而 3 月份的一年中通貨膨脹率為增加了 4.9%。通貨膨脹的加速在煙草方面不太明顯（在漲價7.8% 後，如今同比增長 9.4%）和服務業（在上漲2.9% 後，同比增長 3.2%）。

法國國家統計局和經濟研究所進一步詳細指出，另一方面，食品價格一年內的上漲速度不如 3 月份，因為食品價格在3月份上漲 16% 後，4月份年漲率為 14.9%。食品價格的通貨膨脹已成為 2023年通貨膨脹的主要驅動力，取代了能源產品。