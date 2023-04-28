蔡英文會見訪台的法國參議院副議長李察一行

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台灣總統蔡英文周五（4月28號）會見法國參議院副議長暨友台小組主席李察一行，蔡英文表示，在李察的推動之下，台法國會交流已經建制化，李察表示，法國國會議員高度關注台灣的安全，也會鼓勵法國政府多加關注台海的安全。

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法國參議院副議長阿蘭·李察24日開始率團訪台。這是李察參議員第四次訪問台灣，這次率領的也是法國參議院繼2021年以後第2次籌組正式訪問台灣代表團。

中央社報道，最近兩周內，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，創下了台法交流的新紀錄。蔡英文總統特別感謝李察對於深化台法關係的貢獻。李察稱此行參訪也是為了傳達一項訊息，就是表彰對台灣的友誼，以及對台灣政府的致敬與尊敬，當然要致敬的還有台灣社會在各項領域的進展，尤其是在自由、民主的表現。

李察還指出，民主國家之間彼此休戚與共，所以多年來各項合作進展的非常緊密，法國人民對於台灣的關注也越來越高。李察說這次要表達的一個重點是法國國會的工作，法國國會議員高度關注台灣的安全，也會鼓勵法國政府多加關注台海的安全。他說，前不久有一艘法國的軍艦經過台海地區，就是最佳的證明。他希望雙方之間的互信以及友好關係都能夠持續加強。

本月初法國總統馬克龍有關在台灣問題上的言論引發輿論高度關注，在結束為期三天的訪華之行後，馬克龍在接受《政客》（Politico）和法國《回聲報》的採訪時表示，台灣問題的“升級”（中國長期以來都宣稱對這個自治島嶼擁有主權）不符合歐洲利益，此番言論引來一些西方盟友和評論人士的尖銳批評。馬克龍說：“更糟糕的是，認為歐洲人在這個問題上應該是追隨者，以適應美國的節奏和中國的過度反應，”馬克龍表示，歐洲國家絕不能成為附庸，被拖入美中之間日益加劇的對抗之中。幾天之後，馬克龍在荷蘭訪問時澄清說，法國對台灣的立場沒有改變，他指出，“法國在台灣問題上的立場同歐洲一致，“我們支持維持現狀。這一政策是連貫的，從未改變。”

消息稱，最近法國和台灣之間國會和議會代表團頻繁互訪完全是時間上的巧合。

李察曾在1997至2002年擔任過希拉克政府的國防部長。2021年，李察曾使用了“國家”（pays）一詞來稱台灣，引起中國外交部發言人的抗議，李察對此回應說，在法語語言中Pays 一詞從來不是一個國際法概念，只不過是一個地理概念，他說，對於懂法語的人來說，這是顯而易見的。而且，他只是在稱讚駐法國台北代表處時使用了這個詞，沒有任何政治用意。“所謂爭議，僅此而已”。