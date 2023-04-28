馬克龍看足球 工會想讓球迷“亮紅牌”以示抗議

法國杯決賽

法國 – 第106屆法國杯決賽將於2023年4月29日星期六在法蘭西體育場舉行，南特對圖盧茲球隊。法國總統馬克龍安按計畫會現場觀看。工會人士利用這次機會準備鬧場。他們希望給球迷發送紅牌和口哨，但巴黎警方已經頒布禁令。

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法蘭西體育場隸屬的塞納-聖但尼省(Seine-Saint-Denis)聯合工會在要臨近的地鐵出口和法蘭西島大區快鐵B線和D線出口發放3萬個紅牌，寓意是向總統亮出“紅牌”，反對延長退休年齡。據法新社的報道，工會人士發放的1萬個哨子要集中在足球踢到49分中的時候齊吹口哨。49分鐘的寓意是反對不經議會投票，動用憲法49.3條款通過退休法案。

另據《巴黎人報》28日報道，巴黎警署禁止法國總工會（CGT）預告的抗議活動，不允許觀看者進場吹哨。理由是一切集會活動都要提前三天向警署預先申請。

仍據工會發出的消息，他們還號召球迷們舉出“不要64歲退休”的牌子。接近總統府的人士告訴法新社記者，法國杯決賽是體育盛事，法國總統一直前往現場，這次也不會例外。

以往，馬克龍會在比賽開始之前下場對雙方球員、教練、裁判組致意。今年在抗議聲浪的背景下，會不會保留這個“節目”，總統府含糊其辭，沒有確認一定會被取消。

那麼總統會不會在比賽結束之後給冠軍隊頒發獎盃呢？目前也不得而知。

法國媒體報道說，為了29日的足球決賽秩序，動員了3000多名警力，比2022年5月的歐冠決賽的警力多了1000多人。