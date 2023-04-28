法國杯決賽

馬克龍看足球 工會想讓球迷“亮紅牌”以示抗議

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Emmanuel Macron avec l'entraineur du FC Nantes Antoine Kombouaré, lors de la finale de la Coupe de France 2022 au Stade de France.
Emmanuel Macron avec l'entraineur du FC Nantes Antoine Kombouaré, lors de la finale de la Coupe de France 2022 au Stade de France. © MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE
作者： 法廣
4 分鐘

法國 – 第106屆法國杯決賽將於2023年4月29日星期六在法蘭西體育場舉行，南特對圖盧茲球隊。法國總統馬克龍安按計畫會現場觀看。工會人士利用這次機會準備鬧場。他們希望給球迷發送紅牌和口哨，但巴黎警方已經頒布禁令。

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法蘭西體育場隸屬的塞納-聖但尼省(Seine-Saint-Denis)聯合工會在要臨近的地鐵出口和法蘭西島大區快鐵B線和D線出口發放3萬個紅牌，寓意是向總統亮出“紅牌”，反對延長退休年齡。據法新社的報道，工會人士發放的1萬個哨子要集中在足球踢到49分中的時候齊吹口哨。49分鐘的寓意是反對不經議會投票，動用憲法49.3條款通過退休法案。

另據《巴黎人報》28日報道，巴黎警署禁止法國總工會（CGT）預告的抗議活動，不允許觀看者進場吹哨。理由是一切集會活動都要提前三天向警署預先申請。

仍據工會發出的消息，他們還號召球迷們舉出“不要64歲退休”的牌子。接近總統府的人士告訴法新社記者，法國杯決賽是體育盛事，法國總統一直前往現場，這次也不會例外。

以往，馬克龍會在比賽開始之前下場對雙方球員、教練、裁判組致意。今年在抗議聲浪的背景下，會不會保留這個“節目”，總統府含糊其辭，沒有確認一定會被取消。

那麼總統會不會在比賽結束之後給冠軍隊頒發獎盃呢？目前也不得而知。

法國媒體報道說，為了29日的足球決賽秩序，動員了3000多名警力，比2022年5月的歐冠決賽的警力多了1000多人。

 

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