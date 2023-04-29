巴黎寶格麗珠寶店遭搶 作案嫌犯逃之夭夭

珠寶店遭搶

法國 – 巴黎豪華店聚集的旺多姆廣場寶格麗再次成為持槍搶劫的目標。巴黎警方證實，29日巴黎時間13點45分，載有三人和兩輛摩托車搶劫珠寶店，估計失竊物品的價值為好幾百萬歐元。

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在社交網絡上發布的搶劫視頻中，我們看到珠寶店門前的人行道上停着兩輛黑色摩托。 一名身着黑衣、戴着頭盔的武裝男子在看守；另外兩人持長槍闖入珠寶店。網上視頻顯示，得手之後，他們成功逃離，揚長而去。

打擊有組織犯罪的巴黎法警擊匪隊（Brigade de répression du banditisme：BRB)對此案展開調查。

2021年寶格麗也曾是搶劫目標。2021年9月7日，，3名武裝搶匪闖入芳登廣場上的寶格麗（Bulgari）珠寶店，搶走價值1000萬歐元的珠寶。

近中午時，3名穿着西裝的持槍搶匪進入位於巴黎市中心芳登廣場上、最近剛整修完畢的寶格麗珠寶店，搶走昂貴珠寶後逃逸。

3名搶匪搭乘汽車逃逸，另有4名同夥騎乘滑板車逃走。3名搶匪因故棄車步行逃離，其中2人被隨後趕到的警察逮捕。

搶匪在逃跑中拋棄部分贓物，其中一人腿部中彈被捕，另一人在距案發現場不遠處的停車場被逮。