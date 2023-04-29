惠譽下調法國評級 當局稱繼續機制改革

法國/經濟/退休制度改革/惠譽/評級

美國評級機構惠譽昨天稍晚將法國的評級下調一檔由“AA”至 "AA-"，理由是最近的社會緊張局勢將拖累削減赤字和債務的能力，以及可能的低於預期的增長前景。原本預計在上周五更新評級的穆迪沒有採取任何評級行動，而標普全球目前對法國的評級為 "AA"，前景為負面，將於6月2日公布評全面調查結果。

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法新社引述惠譽評級機構在一份聲明中寫道："政治僵局和有時是暴力的社會動蕩對馬克龍的改革議程構成了風險，並可能為更多的擴張性財政政策或逆轉之前的改革創造壓力。

法新社評論稱，這是一個不折不扣的警告：惠譽機構周五下調了法國的評級，理由是養老金改革的社會關係高度緊張。

六周前，法國政府明確通過了其養老金改革項目，規定將法定年齡從62歲推遲到64歲，這要歸功於政府動用《憲法》第49-3條的支持，該條允許政府不經議會表決通過一項文本。但這一決定導致了抗議的明顯強硬，全國各地出現了持續的暴力示威，讓人想起2018年的 "黃馬甲 "事件。

據惠譽警示，目前的僵局還可能 "為更多的擴張性財政政策或逆轉之前的改革創造壓力"，這次惠譽給予法國 "AA-"評級以警告不明的前景。

惠譽是三個主要國際評級機構中第一個自通過養老金改革以來下調法國評級的機構。

原本預計在上周五更新評級的穆迪沒有採取任何評級行動，而標普全球目前對法國的評級為 "AA"，前景為負面，將於6月2日公布其調查結果。

不過，法國官方對惠譽評級採取息事寧人態度。法國經濟和財政部長Bruno Le Maire周五在一份聲明中對惠譽的 "悲觀評估 "表示遺憾，認為該評級機構 "對改革的後果評估不足"，也包括養老金方面評級並不全面。

根據政府最近幾天公布的穩定方案，法國公共赤字在2022年達到4.7%後，今年應略微上升至4.9%，然後從2024年開始逐步下降。但惠譽預計今年的赤字率為5%，明年為4.7%。

根據法國政府的說法，減債的速度應該加快，2027年債務佔GDP的108.3%，即比之前設想的少4個百分點，但離歐洲的目標仍然很遠。

據法國財政部長布魯諾-勒梅爾周六在斯德哥爾摩參加歐盟財政部長會議時告訴法新社，在惠譽下調法國財政評級的第二天，巴黎將繼續 "推動結構性改革"。他指出，"我認為，事實證明惠譽機構的評估是無效的。我們有能力通過國家的結構性改革。"勒梅爾稱，"而且我們將繼續通過國家的結構性改革。

勒梅爾稱，"我們面前有一整套改革方案，將加速法國經濟模式的轉型，"Bruno Le Maire周六說。在這方面，他提到了 "將在幾天後提出的綠色產業法案，該法案將使法國重新實現工業化，開闢新的工業用地並創造新的就業機會"。

法國部長在斯德哥爾摩說："不要懷疑我們恢復國家公共財政的決心，法國會加快國家的債務削減，減少赤字，並加快削減公共開支，"他在那裡參加歐盟財政部長會議。

沒有消息顯示法國抗議退休制度改革的示威會很快減弱勢頭。評論指法國不排除進入經濟與社會長時間的動蕩。

消息沒有提及惠譽等評級下降會給法國帶來何種危險，包括法國國際舉債的利率壓力變化。