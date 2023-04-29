法國今晚最熱點：法蘭西體育場 最聚焦：馬克龍

法國/馬克龍

法國巴黎法蘭西體育場今天晚上舉行法國杯足球決賽。按傳統，法國總統到場觀賽並賽後頒獎。現總統馬克龍因退休改革計畫遭到持續強力抗議，所到之處是噓聲與敲鍋底激烈抗議。反對力量醞釀分發數萬哨子與紅牌，鼓動抗議馬克龍。鑒於安全，巴黎警署頒髮禁止法蘭西體育場周邊工會組織集會禁令。但工會等組織指控違憲，上告到行政法院。行政法院判定，工會只是發放抗議馬克龍傳單，沒有危險，隨即取消警署禁令。

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據巴黎行政法院周六在裁定中說，面對那些只宣布 "由有限的人分發反對退休改革的傳單 "的示威者，警察局長沒有提供 "關於擾亂公共秩序的風險或維持秩序的具體困難的足夠要素"。因此，將此案告上法庭的工會和人權聯盟有權爭辯說，警察局長嚴重地、明顯地非法侵犯了示威自由。行政法院還說，由此中止了警察局長洛朗-努涅斯的法蘭西體育場周邊禁止集會命令。

據此，在一份聲明中，投訴人評論說，比賽已經見分曉："聯合工會1，馬克龍0"。他們讚揚在比賽開球前幾小時作出的這項決定是 "尊重自由的勝利"。

工會方面稱，"因此，工會將能夠在言論自由的框架內行事，並在法蘭西體育場與公眾見面，分發他們的抗議材料。"

法國幾個工會原計畫周六在為體育場服務的地鐵和RER站的出口處分發約3萬張紅牌和1萬個哨子，讓觀眾表達對總統馬克龍的不滿。

巴黎行政法庭認為，根據法國足協的規定，在體育場內當然是禁止吹口哨的，判決允許球賽組織者有權"在入口處進行相關控制"。

但沒有消息報告各方如何控制進場的哨子與紅牌抗議。

抗議組織者號召人們在比賽進行到第49分鐘時哨聲齊鳴紅牌齊舉，以抗議馬克龍通過憲法允許的第49.3條款，通過退休改革計畫。