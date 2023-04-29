法國總統馬克龍冒着噓聲與敲鍋聲抗議 執着盼望平息對退休改革的憤怒

法國/馬克龍

法國總統馬克龍連日來在一系列到各地體察中都面對憤怒的選民，遭到噓聲與敲鍋聲抗議，從而將自己投入到他所謂的“聆聽與解釋”行動中，儘管他試圖重新控制局勢，這卻也可能暴露出他落入與民眾有多麼疏遠的困境。今天晚上，法國杯足球決賽將是對他的新考驗，因為抗議情緒高昂的多家組織都違禁號召看客到球場帶着哨子與裁判才有的放大的紅牌，向總統抗議。

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據路透社說，在對退休年齡提高兩年的決定進行數周的抗議後，馬克龍的支持率已跌至接近歷史最低水平，有可能使他的改革議程陷入癱瘓，並使他成為一隻跛腳鴨。

無法在 2027 年連任的馬克龍需要給政治溫度降溫，以便在未來幾個月與工會就薪酬和工作條件達成談判協議，同時也要防止極右翼領導人瑪麗蓮勒龐利用不滿情緒在未來選舉中撈好處。

這位法國領導人已經開始在全國範圍內展開公關攻勢，每周在法國不同城鎮和村莊進行巡視訪問，這顯示在大部分養老金辯論中他遠離公眾視線之後的溝通策略轉變。

但是，無論是迷人的阿爾薩斯村莊、偏遠的地中海小鎮還是盧瓦爾河谷的醫療中心，人們的反應卻都是一樣的：憤怒、指責、噓聲和敲鍋聲。

周四在勃艮第的一個食品市場上，一名男子對馬克龍進行了長篇大論討伐，他譴責政府債務水平高、缺乏對醫院的投資以及懲罰性的地方稅收。

這名男子告訴馬克龍，“你每天都在說很多廢話。” 馬克龍勉強擠出笑容，只是說這人應該弄清楚所譴責的數字。

馬克龍認為，在數周針對政府養老金法案和馬克龍本人的憤怒至今，讓人們宣洩憤怒情緒至關重要。

一位愛麗舍內部人士告訴路透社，是馬克龍自己想出的這個策略，認為現在讓被壓抑的挫敗感發泄出來比讓它惡化要好。

馬克龍上周在​​阿爾薩斯對記者說：“我在接下來的幾天、幾周和幾個月里所做的事情，就是要讓這種憤怒以一種完全合法的方式發泄出來。”

此舉與馬克龍在 2019 年決定在黃背心叛亂之後發起他所謂的“全國大辯論”相呼應，黃背心運動只是一場由高油價引發的，最後演變成廣泛反政府運動。在這種情況下，全國各地數周的市政廳會議將幫助馬克龍通過更多地傾聽人們的意見行動，來實現局面回歸。

民意調查機構 Ifop 在馬克龍連任一年後以及他簽署了養老金改革成為法律幾天後進行的一項民意調查顯示，他的支持率接近黃背心危機期間的低點。其中，4 月份對總統“非常不滿意”的選民比例達到 47%，一個月內增加了 7 個百分點，創下該民意細節分析的歷史新高。

按Ifop 的弗雷德里克·達比 (Frederic Dabi) 分析說：“我們可以觀察到幾乎有二分之一的法國人發自內心地拒絕退休改革。”

而且，馬克龍在過去六年中通過一系列被指責是失禮和尖刻言論激化了憤怒，這些言論在公眾中留下了持久的總統是傲慢的印象。

但對於許多政府官員來說，鑒於馬克龍在經濟方面的積極記錄，失業率降至 15 年來的最低水平，通貨膨脹率在歐洲處於最低水平，並且經濟迄今擺脫衰退，這種仇恨似乎是不合理的。

路透社分析認為，但由於議會裡反對黨的強硬，東山再起變得更加困難。

在養老金改革抗議之前，政府在馬克龍中間派聯盟之外的左翼和右翼立法者的幫助下，設法通過了有關核能和可再生能源等問題的立法。但現在與其他各方達成協議更加困難。極左的 NUPES 聯盟採取了妖魔化馬克龍的策略。與此同時，與極右翼達成協議將正中瑪麗蓮勒龐的算計，極右政黨希望實現“正常化”，以提升她的執政可能性與資格。

雖然保守的共和派 (LR) 是經濟和法律與秩序改革的天然盟友，但因退休爭議而嚴重分裂，無法再讓馬克龍依賴。這一點在本周再次顯現，當時他的總理伊麗莎白博恩被迫放棄討論移民法案。她不得不承認她未能與共和黨就立法達成協議，該立法旨在通過加快驅逐非法移民同時使經濟移民更容易獲得居留許可來取悅左翼和右翼選民在努力尋找工人的部門。

馬克龍政府本周公布了今年要實現的目標的“路線圖”。它的下一個重大改革是一項計畫，讓那些接受最低福利的人每周工作或接受 15-20 小時的培訓。但是該計畫也引發爭議。

馬克龍推出的任何一項改革計畫，都陷入多種阻力。儘管如此，馬克龍仍然要嘗試前進，就像他的政黨所說的前進或復興的字樣，而且在食品價格問題上，馬克龍似乎決心更大要繼續前進。

據有評論稱，先看看今天晚上馬克龍如何受到法國杯決賽上的民眾哨聲與紅牌抗議聲的伺候和他的應對。