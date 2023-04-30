法蘭西體育場“無戰事”：圖盧茲歷史性贏球與馬克龍低調過關

法國/馬克龍/法國杯/圖盧茲隊

4月29日星期六，圖盧茲在法國杯決賽中以5-1擊敗南特俱樂部。佛得角的洛根-科斯塔在比賽的前10分鐘內打進兩球，為球隊的成功發揮了作用。為該場比賽，巴黎警方出動可觀警力預警，防止抗議退休改革計畫的示威者讓總統馬克龍過分“難堪”。但整場比賽就是體育盛會，沒有政治狂瀾。

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據本台消息說，4月29日星期六舉行的第106屆法國杯決賽中，法蘭西體育場上演的南特隊和圖盧茲隊之間是一場緊張的對決。這顯然是一場緊張的比賽，南特隊是在他們歷史上的第10場決賽中比賽，如果他們獲勝，第五個冠軍就指日可待了，而且還有新的雙冠王。而圖盧茲則希望繼1957年之後在他們的榮譽名單上增加第二個冠軍，並結束66年的冠軍荒。

面對南特隊，圖盧茲隊從比賽一開始就極為現實地給南特隊造成了三個進球。隨後的第四個進球，致使南特隊陷入全面癱瘓。儘管下半場南特隊以點球掙回了沒有遭剃光頭的面子，但還是以1比5慘輸。

從上半場的四個進球，一個自1955年以來在法國杯決賽中從未見過的比分，圖盧茲人就心中肯定已經雙手捧起了獎盃。這是他們贏得的歷史上第二個法國杯，而且是在1957年的第一個冠軍之後。

根據媒體採訪到圖盧茲隊1957年奪冠時的球門，今年不到90歲的他，已然是唯一還活着的球隊隊員，圖盧茲隊現在的隊員對他表達無限的敬意。

圖盧茲隊的勝利，被評說是漂亮的決賽，完美的體育盛事。也因為昨天晚上法蘭西球場近7萬球迷，罕見拒絕在球場掀起抗議馬克龍與抗議退休計畫改革的“海嘯”。此前，法國各工會與民間組織在球場發放數萬隻哨子與紅牌，鼓動人們在比賽到49分3至30秒時吹哨，據紅牌，抗議馬克龍與政府動用憲法第49.3條款通過的退休改革計畫。屆時，場內有零星哨聲，有寥寥幾數紅牌，沒有抗議聲浪大作。

法國總統馬克龍按傳統到場觀賽，頒獎。但特地為他更改了禮賓司儀程序。馬克龍會見球員搬到了走廊內，頒獎盃挪到了看台上，都沒有走下綠茵地，也沒有大屏幕視像。媒體評論是馬克龍避免刺激抗議者發出噓聲與哨聲。法國官方稱，總統想儘力保持低調與謙卑。

另外，法國巴黎行政法院判定警察總監禁止工會散發抗議傳單違法，但允許球賽組織者禁止含有政治宗教等色彩宣傳品入場，哨子原本就被禁，紅牌大部分被收繳，這是導致昨天晚上法蘭西球場“無戰事”的另一個客觀原因。