五一勞動節: 國際工會代表團來到巴黎支持法國人示威

五一勞動節/ 法國

今年的五一勞動節當天，法國各地舉行示威遊行，或將連成法國近年來最大規模的抗議活動。動員起來反對馬克龍強推退休改革的不僅有法國人，還有瑞典、烏克蘭、韓國、英國等多國的勞工權益活動人士、環保活動人士、經濟正義活動家等團體。國際活動人士們專程趕來巴黎，加入遊行的行列，表達對“經濟下行的國際大環境之下，國家領導人與民生脫節”的憤慨。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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02:01 國際工會聯合會秘書長Luc Triangle，攝於2023年5月1日，巴黎。 © AP

國際工會聯合會秘書長Luc Triangle對美聯社表示：“我們希望本次動員確實會改變（退休）法，扭轉已經做出的（頒布法律）決定，這也是我們與龐大的國際工會代表團一起支持法國工會的原因。我們不能在世界上任何地方接受這種推行新法的方法，在法國也不能，這是不可接受的”。

韓國金屬工人工會KMWU-KCTU的Hyrwon Chong舉着支持法國工會的標語，對美聯社表示：“今天，我們看到世界各地的不平等加劇，通貨膨脹嚴重。在這個可怕的通貨膨脹、新冠大流行和工業轉型等加劇不平等的時代，我們看到馬克龍政府沒有支持普通人民的生計，而是使用不民主的憲法第49.3條，以避免公開討論，同時還試圖拆除社會制度的支柱，即養老金制度”。

英國國家教育聯盟聯合秘書長Kevin Courtney舉着寫有“聲援法國工會而戰”的標語牌，對美聯社表示：“今天的法國工會，我認為他們鼓舞了整個歐洲的勞動人民。我們不要退縮，我們必須為社會變革而戰，我們必須停止社會憤怒的逐漸侵蝕，而這正在整個歐洲發生”。

此外，到場支持法國人示威的，還有烏克蘭FPU工會代表Vasyl Andreyev、瑞典TUAC聯合會代表Veronica Nillson等。

法國總工會聯盟秘書長Sophie Binet對美聯社表示：“法國的憤怒從未如此強烈。我們對退出養老金改革的決心絲毫沒有動搖，抗議活動處於歷史性的水平...這也是一場國際抗議，來自世界各地的近百名工會成員加入支持我們。和政府的想法相反，只要養老金改革不撤回，我們就不會讓這件事就這樣翻篇”。