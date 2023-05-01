法國杯決賽，馬克龍被示威者亮紅牌、吹哨

法國退休改革

五一勞動節全法大遊行前，反退休改革的人群在巴黎北部塞納-聖但尼的法蘭西體育場進行了一次示威“預熱”，向球迷發放“紅牌”和口哨，“鼓勵”球迷在比賽49分03秒的時候向觀戰的政府人士“亮紅牌”，吹哨。在這場南特對陣圖盧茲的法國杯決賽中，到場觀賽的總統馬克龍因提前有所準備而得以“倖免”。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:17 法國杯足球賽決賽場外領到紅牌和哨子的球迷。 © AP

路透社報道，馬克龍在開球前，在通往球場的過道向球員們致意。比賽的第49分鐘左右，看台上響起幾聲哨聲，但並未達到示威者想要的浩大聲勢。他還出現在看台上觀看比賽，並向獲勝的圖盧茲隊（5比1戰勝南特）道賀。示威者選擇49分03秒吹哨和亮紅牌，是因為法國政府用憲法第49.3條來強推退休改革法案。

路透社引述多家媒體的消息稱，法國行政法院當天下午暫停了“禁止向觀眾分發哨子和64歲退休紅牌”的法令。

路透社表示，本次示威者在決賽開始前發放了3萬張紅牌和1萬隻哨子，場外“來拿一張給馬克龍的紅牌警告！”的聲音此起彼伏。南特隊球迷Ronan Ganachaud對路透社表示：“他們（示威組織者）剛跟我說要我在決賽第49分03秒的時候吹哨，那我就會到時吹這個哨。因為無論如何政府對民眾的傾聽是不夠的”。

前來示威的Nadia Belhoum表示：“我們今天的行動很重要，因為這畢竟是法國杯的決賽，我們知道政府高層肯定會來看球，他們會看到，（抗議）沒有停歇，我們沒有退縮，我們每天都在（抗議）。我們要政府聽見我們的聲音，我們要政府看到我們，我們要政府明白，這個改革不會就這樣通過”。

還有球迷Aymeric Varenne與Maëlys Varenne認為“這麼做是無謂地把足球賽染上政治色彩”，自己“不支持這麼做”；“這是一場比賽，我們只想享受慶祝的感覺，我們想好好支持南特隊，希望南特隊保住獎盃，我們不想在這個時候做和政治有關的事情”。