法國5.1遊行繼續反退休改革 工會說：沒完...

法國/5.1/反退休法/遊行

今天5.1國際勞動節，法國工會與青年組織繼續舉行反退休改革示威活動。法國憲法委員會本周三將對有關公投的要求做裁決...

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法國今天5.1勞動節的傳統大遊行預計將繼續抗議馬克龍的退休改革，儘管該法已走完所有法律程序並被馬克龍總統簽署頒布。但憲法委員會定於本周三對“就延長退休法”舉行全民公投的要求，公布裁決意見。

法國工會聯合會表示，今年的5.1節，法國全國將有150萬人，包括巴黎10萬人，參加在全國舉行的大約300場示威活動。另據法國內政部估計，今天全法國將有50萬人參加示威活動。

警方預計出動1萬2千警察和憲兵維持安全，其中巴黎部署5000警力應對1000-2000名高風險打砸燒愛好者。

巴黎工會的遊行隊伍計畫在下午14點從巴黎共和國廣場出發，經伏爾泰大道，抵達民族廣場。

法國民主工聯的口號是：“沒完，讓我們在這個5.1節大獲成功（把某事弄砸）!”。 重申我們不同意這項改革!”

據該工會說，工會聯合會（Intersyndicale）將聯合青年組織聚在一起，呼籲在全國所有地區和所有行業舉行大規模、統一、受民眾歡迎的五一勞動節活動。...反對“名譽掃地”的總統和他的政府強行通過《退休法案》。