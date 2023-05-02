探秘巴黎奧運會吉祥物生產工廠

巴黎2024奧運會

巴黎奧運吉祥物“弗里熱”是擬人化的弗里吉亞無邊便帽，是法國的象徵。為了這個奧運夢，法國國民毛絨玩具公司Doudou et Compagnie已經準備了很久。其總裁Alain JOLY表示，該集團的奧運競賽在準備競標的那一刻就開始了。這個奧運夢的背後，更是“法國製造”的夢，讓製造生產迴流法國本土的夢。點擊以下內文視頻，一起去位於La Guerche-de-Bretagne的奧運吉祥物生產工廠看一看。

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04:57 Alain JOLY, Doudou et Compagnie集團總裁 © Anne Morzine/ RFI

毛絨玩具公司Doudou et Compagnie總裁Alain JOLY表示：“弗里熱為什麼會出現在布列塔尼？首先弗里熱背後有一個很長很長的故事，它是一個夢想，這是我們整個集團的夢想。我們當時暗自下決心，如果奧運會開在法國，那肯定法國要推出一款吉祥物，而我們將誓做承擔吉祥物生產任務的公司。當時巴黎奧運會為了吉祥物的生產開始招標，我們DOUDOU et Compagnie集團在招標中拔得頭籌”。

“我們集團符合幾乎所有的要求，當中最重要的要求，一個就是技術要硬，還有就是在法國製造，所以我們就被選中了。所以說我們集團兩年前就開始巴黎奧運了，競標這件事可是實打實的競賽啊”！

“要做出一隻吉祥物來，需要你熟練掌握操作技術，因此就需要充足的人力，充足的技術培訓，因為法國已經沒有專門的玩具製造職業了。無論如何，我們集團上上下下都有這個意願，讓法國本土能夠產出更多的吉祥物。藉著生產吉祥物這件事，我們也在有效地提高工廠的總體生產效率。對於我們的工廠所在地來說，這也是很好的一個創造崗位與就業的機會”。

“我們希望外國遊客和法國本土遊客能夠喜歡這些吉祥物，買很多弗里熱，然後把它們寄往全球各地”。

La Guerche-de-Bretagne市長Elisabeth GUIHENEUX表示：“製作奧運吉祥物這件事已經帶動起來我們整個地區了。這裡本來就很吸引經濟活動，奧運吉祥物的製作讓我們地區的動力更足了。還有很多其他的公司，這讓我們這裡的經濟氛圍非常有利”。