法國退休改革：聯合工會將於6月6日舉辦第十四次大動員

法國/社會/政治

在5月1日的反退休改革大動員成功之後，聯合工會宣布將於6月6日舉辦第十四次反退休改革大動員。

廣告 繼續瀏覽後續

在5月1日的反退休改革大動員成功之後，聲稱自己“始終團結一致”的法國各工會5月2日星期二呼籲在6月6日舉行第14個反退休改革行動日，以便“讓民選的國會議員們聽到他們的聲音”。法國國民議會將在第14個行動日之後兩天，也就是6月8日審議一項旨在廢除剛剛頒布的退休改革的法案。

法新社報道，法國反退休改革聯合工會在5月1日舉辦的遊行示威抗議活動是一次成功的大動員。警方說有80萬人參加，CGT工會則說有230萬人參加。在成功的五一大動員之後，聯合工會呼籲採取更多的行動，尤其是，在6月6日舉辦新的聯合罷工和遊行示威。聯合工會還表示，他們一致呼籲組成聯合工會的各工會前去會見各地的民選國會議員，呼籲他們對旨在廢除剛剛頒布的退休改革的法案投贊成票。

這一法案是由法國國民議會裡一個小型的由多個黨派議員組成的中間派團體Liot提出的，法國國民議會將於6月8日對這一法案進行審議。這個團體在一份新聞稿中強調，他們提出的法案“將首次允許國會議員們通過投票來表達他們對退休改革的意見”。

CGT工會的秘書長索菲·比內告訴法新社說，如果這項法案獲得通過的話，“那將是一聲霹靂”。誠然，即使法案獲得通過，也只是國民議會和參議院之間長期穿梭的開始，但是，如果法案獲得通過，這“將會立即導致已經頒布的退休改革暫停”。總統馬克龍頒布的退休改革預計從9月份開始實施。