法國5.1反退改大遊行 540人被捕 406名警察和憲兵受傷

法國5.1遊行

5月1日在法國舉行的抗議活動中，警察和示威者發生了衝突。

法國5.1抗議退休改革示威活動創下暴力新高。據法新社5月2日報道：全國共有540人被捕，其中305人在巴黎。警方則有406人受傷，其中31人被送醫。

廣告 繼續瀏覽後續

5.1勞動節，法國工會聯合會與青年團體共同舉辦的抗議退休改革的示威活動，創下12輪示威的暴力新高：一些不管訴求只愛暴力的“專業”閃電移動“黑團”，這次一反常態，沒等天黑就動手，在遊行隊伍前面與警方發生了衝突。警方則使用了催淚瓦斯和水炮。

據法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在接受法國新聞台BFM-TV採訪時說，昨天5.1反退休改革大遊行期間，共有540人被捕，全國有406名警察和憲兵受傷，其中在巴黎有259名警察受傷。

達爾馬寧補充說，在受傷的警察和憲兵中，"有三人處於極其困難的境地，儘管他們沒有生命危險"。該部長還說，在巴黎的示威中，一名警察被自製燃燒彈擊中，"臉部被燒傷，仍在醫院中"。

這位強硬的內政部長說："我們必須對那些攻擊執法人員的人進行最嚴厲的刑事制裁"。他呼籲制定"反破壞者法"。

在示威者方面，據這位內政部長說，在全法國有"61名示威者受傷，包括巴黎的32人"。

此外，達爾馬寧還譴責法國激進左翼領導人讓-呂克梅朗雄對示威者襲警暴力保持沉默，並稱：“他的沉默使他成為幫兇”。

巴黎警察局長洛朗·努涅茲（Laurent Nuñez）在France Info上說，在巴黎受傷的警察中，有31人被送往醫院。

他還說，這次5.1"遊行隊伍前面的“打砸者和極端個人”的暴力程度遠超過去12次示威中所看到的情況。

此外，巴黎警察局長還對警方被允許在示威期間使用無人機表示歡迎。他稱，這使警方有可能觀察到"四個暴力黑團。

在巴黎行政法院的法令頒布後，巴黎警察局決定在5.1勞動節遊行期間使用無人機。之前，捍衛自由組織要求禁止警方用無人機監視遊行上訴，被法院駁回。