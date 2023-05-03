法國憲法委員會駁回就延遲退休年齡公投的二次請求

法國退休改革風潮

法國憲法委員會所在地。該委員會5月3日駁回了左派聯盟要求就禁止法定退休年齡超過62歲舉行公投的二次請求。

法國憲法委員會周三否決了左翼議員提出的共同倡議公投（RIP）第二個請求，該請求的要旨在於“禁止法定退休年齡超過62歲”。

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不出所料，憲法委員會裁定，由大約250名議員和參議員提出的共同倡議公投（RIP）提案不符合規定的標準。

法國憲法委員會已於4月14日批准了把法定退休年齡推遲至64歲的退休改革法案主要條款，同時否決了左派議員提出的第一個旨在否決法案的公投請求。

法國政府推出的延遲法定退休年齡的法案在憲法委員會4月14日裁決有效後，馬克龍總統數小時後頒布了法令。這一法令將從九月一日起正式施行。但是反對派仍然不肯罷休。

數周來，退休改革在法國激起巨大的反對浪潮，各大工會組成的聯合工會已經發動了12波大罷工。最後一次大規模示威發生在五一勞動節，根據警方統計，大約80萬民眾參與，全國總工會CGT宣稱參加人數多達250萬人。

各大工會及左翼力量現在把最後的希望寄託於6月8日，法國國民議會將在那一天就獨立黨團LIOT提出的廢除退休改革法案進行辯論。聯合工會決定在6月6日發起第13波大罷工，以向議會施加壓力。

政府對此提案並不敢掉以輕心，所有反對派議員甚至包括右翼共和黨的少數議員都可能支持這一議案，在議會只有相對多數的執政黨，仍然需要共和黨議員的加持才可安全過關。

法國總理博爾內再次表示，“有關退休改革法案的民主程序已經終結”，一個月前，當憲法委員會批准該法有效後，博爾內曾做過類似的表述。

博爾內與馬克龍總統已提出新的“路線圖”，將在近日向各大工會發出邀請，共商改革大計，內容涉及55歲以上年齡階段就業問題等等，“但不包括退休改革”。

法國勞工部長周二在參議院表示，“退休改革法完全合法”，但是左翼聯盟發出的信號是：“別想翻過這一頁”。

不過，聯合工會也可能出現裂痕。民主勞工聯盟工會總書記貝爾熱已經表明，他將接受總理邀請與政府對話，但全國總工會和工人力量認為工會必須繼續團結一致繼續反對退休改革。

由於強力推行退休改革方案而民望低落的法國總統馬克龍將繼續改革法案頒布後開啟的計畫：走遍全國，與民眾交流。

不過，馬克龍每一次與基層民眾的接觸總是伴隨着工會組織的或大或小的抗議活動，示威者通常以敲鍋的方式表示抗議。