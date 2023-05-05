法國國慶閱兵 印度莫迪是嘉賓

法國/印度/7.14閱兵式

法國和印度今天發布聯合聲明，稱印度總理莫迪將成為7月14日法國國慶節閱兵式的嘉賓，並稱這見證兩國之間啟動戰略夥伴關係新階段的一個機會。

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法國和印度的聯合聲明還說：為了提升印法戰略夥伴關係，作為重要步驟，印度武裝部隊的一支特遣隊將與法國部隊一起參加閱兵。

法國和印度之間戰略夥伴關係的新階段，為戰略、文化、科學、學術和經濟合作都制定雄心勃勃的新目標，包括在眾多工業部門的合作。

法國與印度兩國稱對和平與安全有着共同的願景，包括在歐洲和印度-太平洋地區，他們都希望採取聯合舉措，應對我們這個時代的重大挑戰，特別是氣候變化、生物多樣性的喪失和可持續發展目標方面的挑戰。

法國與印度說，莫迪的訪問"將是法國和印度重申兩國對多邊主義的承諾的一個展現，特別是在印度擔任20國集團主席的背景下。

法國正在尋求提高在廣闊的亞太地區的影響力，法國在該地區也擁有領土，如新喀里多尼亞和法屬波利尼西亞。法國總統馬克龍上個月訪問了中國。而中國正在加緊對台灣展示武力。

法新社說，但法國自從失去了與澳大利亞的一項重要潛艇合同後，也在尋求加強與印度的夥伴關係。

在去年9月訪問印度期間，法國外交部長科隆納指出，德里和巴黎在地緣政治上有共同立場，不採“集團對決的邏輯”。在與中國的關係中，與美國不同，兩國將采以更細微和多維的方式加以區分。科隆納說，法國與印度在"對中國的態度、中國的軍事化、中國的強硬立場，特別是當人們想到中國在台灣海峽所做的事情，都有非常廣泛的共同關切"。