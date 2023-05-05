法國本世紀末或將升溫4 °C

法國/氣候變化

法國國家生態轉型委員會於5月5日公布最新研究顯示，本世紀末法國本土或將升溫4 °C，高出全球平均升溫3 °C的預測。

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法國國家生態轉型委員會(CNTE) 於5月5日警告法國要為本世紀末升溫4 °C做好準備，這高出全球平均升溫3 °C的預測，而且法國大都市的升溫比世界平均升溫更為明顯，沿海地區升溫接近3 °C的這個平均水平。

法國國家生態轉型委員會是由非政府的民間團體，工會，企業主和民選議員組成的解決環境問題的機構，他們本次罕見一致得出的結論與政府此前的推測相符。

該委員會表示這顯示當今法國社會在升溫問題上達成的共識，即我們必須以清醒的方式面對這種氣候變化的現實。

現在科學家們普遍認為全球本世紀末升溫3 °C，2030年再升溫1.5°C，隨後在2050年再升高2°C。

法國生態過渡和國土協調部長貝旭表示，幾個月來一直呼籲要擺脫“不承認”現實，並為法國可能升溫 4°C 做好準備，而且這並不意味着我們要放棄應對氣候的雄心。我們必須做出努力就如同一切都取決於我們的行動，同時我們必須清醒採取可行的應對氣候變化措施。

法國政府目前正在準備推出其第三個應對氣候變化的國家行動計畫，該適應措施包含有關健康、經濟、農業、基礎設施和基本服務的連續性以及自然環境保護等領域。

法國生態過渡和國土協調部長承諾他將在 5 月底之前提出一項“國家應對高溫天氣的管理計畫”，其中包含數十項措施，例如在熱浪發生時戶外工作條件等。