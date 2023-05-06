新冠病毒不再被定位緊急 法國敦促民眾還是不要鬆懈警惕

法國/新冠病毒

聯合國屬下的世界衛生組織昨天正式宣布新冠病毒不再是全球緊急事件。法國官方不失時宜告訴民眾，新冠病毒仍然流行，傳染的危險依然存在，不要放鬆防疫警惕。根據法國官方數據，過去一個星期還是有206人死於新冠病毒。而新冠病毒染疫而住院急救的，過去一周有204人，但人數都大大減少了。

廣告 繼續瀏覽後續

據法國國土與衛生部長Agnes Firmin Le Bodo今天在法國國內電台接受採訪時說，面對Covid-19這種仍在法國流傳的病毒，我們必須保持警惕。部長Agnes Firmin Le Bodo的警告，是在世界衛生組織（WHO）解除對新冠病毒大流行病最高警戒級別的第二天發出的。

法國國土組織和衛生領域部長在Franceinfo上說："這是一個好消息，但我們也必須保持警惕。" 她呼籲老年人繼續接種疫苗，並呼籲其他人口 "保持警惕，做好防疫屏障的應對"。

部長提醒說，雖然全球免疫力幾乎達到了，但仍有因新冠病毒而住院的情況。

她堅持認為，"病毒仍在循環流動"。

法國部長Firmin Le Bodo還對國民議會周四通過的廢除醫護人員的疫苗接種義務的法令表示遺憾。她指出，政府計畫只是暫停接種。她警告，"如果發生新冠病毒新的變種，我們需要能夠快速應對。廢除疫苗接種義務將使我們無法做出快速反應。"

法國新冠病毒疫情死亡人數統計為16萬6811人。