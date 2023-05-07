馬克龍將前往裡昂追念二戰英雄讓·穆蘭

二戰勝利日

法國 – 法國總統馬克龍將於5月8日在凱旋門參加紀念二戰勝利慶祝儀式。巴黎警署已經發出通知，禁止在凱旋門周圍舉行抗議活動。當天下午，馬克龍將前往裡昂紀念二戰時期法國抵抗運動領袖讓·穆蘭（Jean Moulin）。法國總工會（CGT）和里昂戰鬥委員會本組織抗議退休改革的人士沿途舉行示威活動。區政府以維護公共秩序的名義發出了禁令。

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區政府在禁令中表示，準備在里昂市中心和周邊的抗議活動將嚴重干擾公共秩序，超出正常範圍的抗議活動會演變成加劇的暴力。法國總工會（CGT）已經要求司法複議。

法國工人民主聯盟CFDT秘書長貝爾熱（Laurent Berger）告訴記者，反對養老金的戰鬥還沒有結束，我們要向8日將審議文本的議員發出呼籲，允許民眾代表通過投票決定養老金改革”，而不是高高在上的人決定合法退休年齡。

按計畫，參加完香榭麗舍大道和凱旋門的紀念活動後，馬克龍當天下午將前往裡昂蒙托盧克(Montluc)監獄紀念館，追念法國抵抗人士讓·穆蘭（Jean Moulin）。

蒙托盧克監獄始建於1921年，在第二次世界大戰期間，作為納粹德國佔領法國後設立的酷刑和槍決執行地，臭名昭著被稱作“里昂屠夫”。1943年2月17日-1944年8月24日期間，蒙托盧克監獄關押了包括法國抵抗運動讓·穆蘭在內的一萬多人。

法新社報道說，巴黎凱旋門和里昂蒙托盧克(Montluc)監獄紀念館附近大大加強了警力。