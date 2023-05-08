法國：在高度安保的情況下馬克龍向抵抗運動致敬

二戰結束紀念日

2023 年 5 月 8 日，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍 (Emmanuel Macron) 於巴黎舉行的、紀念二戰勝利的儀式上。

周一是法國二戰結束紀念日，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron)將前往東南部大城市裡昂，向抵抗納粹德國的法國抵抗運動及其主要人物之一讓·穆蘭 (Jean Moulin) 致敬，因為估計會出現針對馬克龍新的示威活動，總統此次行程處於高度警戒。

廣告 繼續瀏覽後續

與每年的 5 月 8 日紀念納粹德國投降的慶祝活動一樣，法國總統周一（5月8日）上午11點先前往巴黎香街的凱旋門，向無名烈士墓獻花。

自 3 月 20 日備受爭議的退休改革法案獲得通過以來，所有在香街附近舉行的集會今天都被禁止，以避免總統受到示威者敲鍋抗議。法新社指出，這條將退休年齡從 62 歲提高到 64 歲的改革法案，自 1 月份以來在法國全國引發了大規模的抗議運動。

在里昂舉行的紀念二戰結束活動，安排在蒙呂克監獄紀念館，那裡曾關押二戰時期的法國英雄讓·穆蘭和其他法國抵抗運動人士，總統預計在下午 2 點 30 分（格林威治標準時間中午 12 點 30 分）到達，但因有在紀念館附近舉行示威的呼籲，屆時情況可能也會很緊張。

羅納省警察局已禁止在這一地區的所有集會。

總統馬克龍希望通過向“法國抵抗運動和納粹野蠻行徑的受害者”致敬的同時，還喚起人們對讓·穆蘭在這一運動中發揮“重要作用”的記憶。

1943 年 6 月 21 日，擔任法國全國抵抗委員會首任主席的讓·穆蘭 (Jean Moulin)，在里昂附近的卡盧雷 (Caluire) 被蓋世太保在當地的頭目克勞斯·巴比 (Klaus Barbie) 逮捕。 7 月 8 日，飽受酷刑仍保持沉默的讓·穆蘭因傷勢過重去世。

馬克龍將前往當時關押讓·穆蘭和二戰後關押被稱為“里昂屠夫”的克勞斯·巴比的牢房，巴比於 1987 年在法國被判無期徒刑， 1991 年去世。

一些人擔心，試圖將退休改革翻篇的國家總統會利用周一舉行的紀念儀式，再次發出“和諧”呼呼。

法國總工會羅納省分會表示，“（對抵抗戰士）最好的致敬是捍衛他們的遺產，即（..）社會保障和退休金的發放”。法國參議院的右翼議長熱拉爾·拉舍爾則認為：呼籲在二戰結束紀念日進行示威是“不可接受的”。