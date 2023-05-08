馬克龍國事訪問德國 居然23年來頭一遭

法國/德國

德國總統府8日宣布，法國總統馬克龍將於7月2日至4日對德國進行國事訪問，法新社說，這是2000年以來法國國家元首的首次國事訪問。

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德國總統府公告說，"這一特殊事件標誌着幾十年來團結兩國的友誼將譜寫新的篇章。德國總統府還說："通過這次國事訪問，“馬克龍在戴高樂和阿登納於1963年1月22日簽署的《愛麗舍條約》60周年之際，向我們兩國的親密友誼表示敬意。”

據德國總統府稱，"法國總統馬克龍和德國總統施泰因邁爾將一起訪問德國的幾個地區，從而突出我們國家、我們的公民，特別是德國和法國青年之間的獨特關係。"

法國總統府稱，"這將是自2000年以來法國總統對德國的首次國事訪問。"愛麗舍宮援引德國總統府的聲明說，因此，共和國總統的這一榮譽將標誌着法德友誼的一個新階段。

馬克龍的國事訪問是在巴黎和柏林之間就一系列問題，從核電和汽車的二氧化碳排放到與華盛頓的關係和歐洲防務等問題發生摩擦數月之後進行。

德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克將於周二和周三在巴黎訪問。這位德國綠黨部長將在周二受到馬克龍的接見，然後出席第二天的部長會議。

她的法國同行科隆納預計將於周四在柏林與德國、約旦和埃及外長就中東局勢進行會談。

據悉，馬克龍還將於6月6日訪問靠近柏林的波茨坦。據愛麗舍宮稱，此行將致力於 "共同準備接下來的歐洲和國際重大事件"，包括6月22日和23日在巴黎舉行的新全球金融公約峰會，6月29日和30日的歐洲理事會，以及7月11日的北約峰會。

最後，根據法國的說法，法德兩國政府將於秋季在德國再次會面，並明確指出這種政府間磋商的形式 "將每年重複進行，以使兩國之間的合作更加緊密"。