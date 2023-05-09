國際原子能署擔憂核安全 烏克蘭紮波羅熱核電廠周邊疏散

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊在 2022 年 2 月開始入侵烏克蘭後不久奪下紮波羅熱核電站

烏克蘭紮波羅熱核電廠周邊軍事行動近日增加，國際原子能署擔憂受到俄羅斯軍隊控制的該區域會出現嚴重的核安全問題，已經讓周邊城市開始疏散居民。

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國際原子能署總幹事拉斐爾·格羅西近日保證該機構的專家們在該地區監測歐洲最大核電站的情況，原子能機構駐地專家正在嚴密監控埃內爾霍達爾疏散行動給紮波羅熱核電站的核安全與安保帶來的潛在影響。

俄羅斯軍隊5月8日再次向烏克蘭發生導彈攻擊，由於紮波羅熱核站附近地區的情況變得越來越難以預測，且具有潛在的危險性，國際原子能署總幹事強調這個大型核設施必須受到保護。

俄羅斯軍隊在 2022 年 2 月開始入侵烏克蘭後不久奪下紮波羅熱核電站，目前在這個 80% 被莫斯科控制的區域等待烏克蘭方面的反攻。

國際原子能機構負責人今年3月尋找莫斯科和基輔可接受的該地區保護措施。