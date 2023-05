法國再一記者在烏東部被火箭彈擊中身亡

軍事

歐洲 – 法新社攝影記者索勒丹(Arman Soldin)在烏克蘭戰區巴赫姆特採訪時被火箭彈擊中身亡。法國總統馬克龍對戰地記者索勒丹追求真相的勇氣表示敬意。烏克蘭對他致以最誠摯的慰問。

火箭襲擊發生在當地時間16點半,具體位置是東部巴赫姆特的恰索夫亞爾(Tchassiv Iar)。隨他一起採訪的法新社記者向總部通報了這一噩耗。

恰索夫亞爾幾乎天天是俄軍的轟炸目標。法新社表示,我們萬分悲痛地得知記者索勒丹在烏克蘭戰區巴赫姆特殉職。我們向他家人和親屬表達沉痛的悼念。

索勒丹生於波斯尼亞首都薩拉熱窩(Sarajevo),是法國國民。他是去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後,首批被派往烏克蘭的法新社採訪團隊成員,次日就抵達烏克蘭。

這是自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯發侵略烏克蘭以來,第三名遇難的法國記者。

根據無國界記者組織(Reporters Without Borders)和保護記者委員會(Committee for the Protection of Journalists),報導俄烏戰爭的媒體團隊,包括索勒丹在內,截至目前已有至少11人喪生。