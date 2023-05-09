法國國會要求歐盟將瓦格納列為恐怖組織

政治

歐洲 – 法國國民議會5月9日一致通過一項決議，要求將被指控在烏克蘭和非洲濫用職權的俄羅斯準軍事組織瓦格納列入歐盟的恐怖組織名單之中。

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該文本沒有約束力，邀請法國政府“進行外交動員”，以便歐盟同意這一要求，寄希望於更有效地制裁瓦格納的成員及其支持者，特別是在經濟上實施制裁。

該決議由總統復興黨（Renaissance）的一名代表提出，特別針對瓦格納僱傭軍在烏克蘭犯下的“無數暴行”，其中一些可被定性為“戰爭罪”。

提及這一議案的復興黨議員哈達德 (Benjamin Haddad)表示，把瓦格納集團歸於恐怖活動符合歐洲定義。哈達德描述說， “瓦格納集團是一支“與普京並肩作戰”的“混亂軍隊”，其成員“播下了‘不穩定和暴力’的種子”。

除烏克蘭外，左翼、右翼和極右翼反對派投票通過的決議還涉及瓦格納在敘利亞以及馬里或中非共和國等幾個非洲國家的侵權行為。

法國外交部長凱瑟琳·科隆納 (Catherine Colonna) 在援引歐盟已經對瓦格納採取的制裁措施後，對法國議會決議表示歡迎。

科隆納表示說，“我們絕不能低估把其列入恐怖組織名單的象徵意義，也不能低估對僱傭其組織的勸阻作用”。

3月中旬，立陶宛議會宣布已通過承認在烏克蘭運營的俄羅斯安保公司瓦格納為“恐怖組織”決議案。

法國國民議會3月28日通過決議承認上世紀30年代初，在前蘇聯時期造成數百萬烏克蘭人死亡的烏克蘭大饑荒（Holodomor）為種族滅絕。對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：“我們感謝國民議會的議員們作出這一歷史性決定。”

另一項與烏克蘭衝突有關的決議很快將在會議上進行審議，旨在譴責俄羅斯強制流放烏克蘭兒童。俄羅斯國防部去年8月中旬表示，當時已經有350萬人被帶至俄羅斯，其中包括50萬名兒童。