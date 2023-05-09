法國與日本今舉第7次2+2會議

日本/法國

5月9日下午日本外相林義正和防衛大臣濱田誠一與法國外長科隆納和法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾努舉行了第七次日法外長和防長會議（“2+2”），會議以視頻形式舉行，會後發表了聯合聲明。

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據日本外務省官網稱，法方首先表示，很高興能夠舉辦日法“2+2”，願與“特殊夥伴”日本開展更加密切的合作。對此，日方評論稱，鑒於當前嚴峻的安保環境，日法同志有必要進一步加強外交和防務合作，基於法治的自由開放政策必不可少。安倍大臣表示，他願意確認與法國進一步合作，以維護和加強國際秩序。此外，日方就近期日本僑民撤離蘇丹一事再次對法方給予的支持與配合表示感謝。

日本方面解釋了2022年12月公布的國家安全戰略和“自由開放的印太新計畫”。法國堅定承諾 四位大臣還就日法在網絡空間、太空、經濟安全等領域的合作交換了意見。

日方再次歡迎法國護衛艦普利雷亞爾號近日停靠自衛隊橫須賀基地，同意深化合作交流，加強防衛裝備和技術合作。

該公告稱，雙方強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，確認將繼續支持烏克蘭，繼續與七國集團協調行動，並在對俄制裁問題上密切合作。他們還就包括中國和朝鮮在內的印太局勢交換了意見，反對在東海和南海單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。此外，我們確認在台灣問題上的基本立場沒有改變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性，這是整個國際社會安全與繁榮的基本要素，並尋求一個和平解決兩岸問題，同意鼓勵。

此外，他們一致認為，他們將繼續在核問題和導彈問題以及對朝鮮的應對等問題上共同努力，包括綁架問題。我們還就非洲問題交換了意見。

法國外交部官方對與日本2+2會議公報稱共達成13點協議。相關台海議題列第8點。法國官方稱，四位部長對中國東海和南海局勢深表關切，重申反對任何以武力或脅迫手段單方面改變現狀的企圖。四位部長重申，台灣海峽的和平與穩定對國際社會的安全與繁榮至關重要，鼓勵和平解決兩岸爭端。部長們確認，法國和日本在台灣問題上的基本立場沒有改變。

就日本與法國兩國政府9日在線舉行了外長防長磋商（2+2）會議，共同社透露稱，雙方確認將通過自衛隊與法軍的聯合訓練，為印度太平洋地區的穩定積極做貢獻。關於使部隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA），也同意加速面向啟動談判的討論。該報道稱，兩國發表了寫入上述內容的聯合聲明。