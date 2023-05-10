法國央行指 12個月內46,183家法企業倒閉

法國中央銀行周三(10日)宣布，4 月份法國的企業倒閉數量繼續上升，但並未重新落到新冠疫情危機爆發前的光景。 法國央行累計過去 12 個月內法國企業倒閉的數量，在 4 月份統計高達 46,183 家，倒閉年增率為47.1%。

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法國中央銀行進一步指出，累計過去 12 個月內企業倒閉的數量，在 4 月份統計升高到達到 46,183 家，年增率為47.1%，但數量仍比 2019 年的比率低了將近 10%。 這是綜合法新社暨費加羅報報道。

法國企業破產倒閉數量現在開始追上2021年的秋季時的數量；當時，法國企業，由於國家為避免企業拖欠、停止付款而採取支持措施，因此企業破產數量在新冠疫情緊張期間急劇下降。

倒閉數量的反彈影響了所有經濟領域，尤其是酒店和餐飲業 (+83.2%)。

餐飲業，由於他們受到行政機構關閉的影響，在疫情期間該領域特別受到國家大力的援助。

同樣地，法國的工業領域企業也受到大影響，過去 12 個月倒閉公司的數量達到 3,439 家，增加率為60%，， 2019 年的水平相同（當時為3,435 家）

那些中型公司 (ETI) 和大型集團的破產數量反彈最為明顯，增加了 126.3%，總共有 43 家公司，而一年前為 19 家。

大型中小企業，也就是員工人數在 50 至 249 人之間的中型公司，有 328 家倒閉（增加率為87.4%），員工人數為 10 至 49 人的小型公司倒閉增加率為91.1%。

小型和極小型企業倒閉數目也非常強勁的增加。尤其極小型倒閉增加率為80.3%。

另一方面，那些微型企業倒閉數量的平均水平，稍微低一點，增幅為 44.7%。

但是，那些自主個體戶倒閉連連，僅這一區塊就有42,652 個倒閉案例，這其中有包括法國央行把那些規模不確定公司的倒閉數量包括進去計算。

上個月，專業公司 Altares 宣布倒閉破產水平已經回到了新冠疫情危機前的水平，這項計算只考慮 2023 年第一季度發生的破產案例。