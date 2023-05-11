在環境標準方面，馬克龍呼籲歐盟來個“規章停頓”

法國/歐盟/環保

法國總統馬克龍周四呼籲歐盟在環境標準方面來個“規章停頓”。馬克龍認為，歐盟所做的“比所有鄰國都多”，現在歐盟“需要穩定”。

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馬克龍周四在介紹其加速法國再工業化的戰略時表示，“在規章方面，我們領先於美國、領先於中國或世界上任何其他大國”。

馬克龍進一步指出，“現在須要我們去執行。我們不應該對規章做出新的改變，因為我們會失去所有的相關各方。”否則，我們將面臨的“風險”是，我們有可能“成為規章方面出類拔萃的人，但在融資方面卻是最差的人。”

馬克龍的呼籲受到了生態政黨人士的嘲笑。有生態政黨負責人抨擊馬克龍說：“法國人要求暫停實施退休改革……馬克龍卻給他們提議：咱們在生態問題上暫停一下吧。”

然而，愛麗舍宮堅持認為，馬克龍沒有要求中止，沒有要求暫緩，更沒有要求廢除“正在討論的現行標準”。

愛麗舍宮的同一消息人士還說，“總統談的不是中止，而是在進行新的改變之前要執行已經做出的決定。”這一消息人士還補充說，“已經做出的決定是迄今為止世界上最雄心勃勃的決定。”“對馬克龍來說，最重要的是，在歐洲要以統一的方式落實這些標準。”