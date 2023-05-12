【視頻】法國2022年仍居最具投資吸引力歐洲國家之首

法國，投資

根據安永公司（世界四大會計事務所之一）5月10日公布的年度排名，法國在對外國投資者的吸引力方面仍居歐洲國家之首，連續第四年排名第一。

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安永的這一排名基於2022年宣布新設或擴大規模的外資項目數量，法國共有1259個，明顯領先於德國和英國，而這兩個國家長期以來一直被認為比法國更具投資吸引力。

法國商務投資署負責人聖馬丁就此表示，這對於法國是個好消息，是法國多年來不斷實施增加吸引力政策的結果，其中包括稅收政策、相關法規的改革、更好地抵禦危機，控制通貨膨脹以及出台經濟復蘇計畫和投資計畫，如法國2030年未來投資計畫等。他說，法國的這些努力為世界所看到，因此才會有越來越多的項目落地法國。而這正是法國四年來的一個特點。

據安永報告，投資者青睞法國，看重的是在能源危機下，法國2022年可獲得脫碳能源、特別是由核電和可再生能源生產的能源，此外法國勞動力的質量以及完善基礎設施也是法國具有的優勢之一。

報道同時指出，這一排名涵蓋內容並不全面，因為排名是根據項目的數量，而並沒有考慮其規模或資金量的情況。此外，投資項目提供的就業也不相同。統計指，法國每個新項目平均提供33個新就業機會，而在德國是58個，英國是59個，提供新就業數幾乎是法國的兩倍，

在投資規模方面，據聯合國2021年的數據，法國共吸引外國投資140億美元，為德國吸引外資金額的一半。

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