被關押在伊朗的兩名法國人獲釋抵達巴黎

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被關押在伊朗的法國人本傑明·布里埃爾和伯納德·費蘭獲釋

被伊朗關押的兩名法國人由於人道原因被釋放，本傑明·布里埃爾和伯納德·費蘭已經於5月12日周五晚間抵達巴黎的勒布爾歇機場。法國總統發推表示欣慰，感謝各方努力。

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被關押在伊朗的法國人本傑明·布里埃爾和伯納德·費蘭獲釋，周五晚間已經達到巴黎的勒布爾歇機場，與家人團聚。

今年37 歲的布里埃爾因“間諜罪”於 2020 年 5 月被伊朗當局關押，64 歲的費蘭因“違反國家安全”罪於 2022 年 10 月 3 日在伊朗被拘留，儘管兩人申辯自己的清白，但是被關押在伊朗的馬什哈德監獄中。

不過最近幾個月由於二人健康狀況出現嚴重惡化，基於人道主義理由獲釋，兩名法國人已經於周五晚間抵達巴黎機場，他們非常虛弱。

馬克龍總統發推表示，被關押在伊朗的本傑明·布里埃爾和伯納德·費蘭已獲釋，他說終於獲釋了，布里埃爾和費蘭將與他們的親人團聚。

馬克龍對布里埃爾和費蘭獲釋表示欣慰，感謝所有為這個結果付出努力的人，並且強調將繼續採取必要步驟引渡仍被關押在伊朗的法國人。

目前還有四名法國人被關押在伊朗。

幾個月來，法國外交部一直在不斷譴責伊朗這種任意拘留的行為，甚至說這是“國家人質”。

與法國一樣，歐盟其他國家和人權組織譴責德黑蘭以虛假借口拘留了數十名外國人，伊朗採取劫持人質的策略，來迫使西方做出讓步。

法國人費蘭患有心臟病曾經在1月初絕食，這讓他的健康狀況惡化。

布里埃爾也於 1 月 28 日開始間接絕食，他拒絕放棄，堅持直到他重獲自由。