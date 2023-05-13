馬克龍承諾為瓦頓公司"戰鬥到最後一刻"

法國

法國僅存的火車車輪製造商——瓦頓公司的中國股東上周宣布，不會再追加任何資金。對此法國總統馬克龍承諾 “為瓦頓公司戰鬥到最後一刻”，這是周五（5月12日）馬克龍巡視北部地區城市敦刻爾克後，接受當地報紙“北部之聲”採訪時的表態。

廣告 繼續瀏覽後續

瓦頓公司是法國最後一家火車車輪製造商，上周（5月5日）該公司的中國股東宣布放棄繼續投資。馬克龍稱："工業部長將在同公司一起尋找買家並提供幫助。這場戰鬥從早到晚都在進行"。他在敦刻爾克還宣布了總額為67億歐元的外國投資打造"超級電池工廠"。

馬克龍保證說："並不是因為我們在一邊創造就業機會，就不會為瓦頓戰鬥到最後一刻"。5月5日，瓦頓公司的唯一中國股東馬鞍山鋼鐵公司宣布不會在向這家公司注入任何資金，2014年在進行司法重組後，馬鋼收購了瓦頓公司。公司在北部地區的Leffrinckoucke和Trith-Saint-Léger兩家工廠，擁有336名員工。

鍛造廠技術主管Olivier Bournisien告訴法新社，周五在總統視察敦刻爾克的期間，公司員工穿着工作服、戴着頭盔，參加了由反對退休改革者組織的集會，以表明 "他們不想就這麼死了"。

不會暫時國有化

瓦頓公司的工會代表，周四（5月11日）在財政部和工業部長Roland Lescure會面，他們向部長提出暫時國有化的建議，但沒有成功。法國總工會的秘書Maxime Savaux遺憾地說："國有化不是他們的策略：他們是想找一個認真的人開始磋商，是否會投入資金來幫助新股東。

今天（5月13日）一早，工業部長Roland Lescure在法國電台France Inter的節目上表示， "短期優先事項 "是 "股東繼續經營公司，直到年底"。他保證說："將利用這段時間來尋找買家。(......)有可能找到一個買家。將為此竭盡全力"。本周三（5月10日）晚上，在法國電視3台的節目中，部長還指出了 "瓦頓公司的產能過剩"。據法國總工會CGT稱，工業部長Roland Lescure和經濟部長Bruno Le Maire已計畫前往瓦頓公司在Trith-Saint-Léger的工廠，左派和極右翼國民聯盟的政客已經遊行，聲援支持自5月5日以來一直在罷工的工廠員工。