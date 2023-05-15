凡爾賽“選擇法國”峰會 吸引更多企業

法國/經濟

法國總統馬克龍於 2023 年 5 月 15 日星期一出席在凡爾賽舉行的第六屆“選擇法國“峰會，有 200 多個企業領袖出席。 今年的主題是“為可持續發展的未來投資”，本次峰會旨在繼續提升法國在國際上的經濟吸引力，請看France24 Christope Dansette現場報道。

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法國連續第四年成為歐洲最具吸引力的國家，在2022 年法國有 1,259 個新投資項目，比 2021 年增長 3%。顯示自從 2017 年以來，法國政府推出的積極的吸引力和再工業化經濟政策效果明顯。法國目前擁有 16,800 家外國公司，僱用 220 萬名員工，約佔 GDP 的 20%。

本次有巨額投資承諾，在28 個項目創紀錄高達130 億歐元投資，主要集中在綠色產業領域其中有兩個電池大型項目，還有住房、新科技和健康領域的項目。

馬克龍總統周一上午接見了輝瑞公司的老闆，該公司將追加投資5億歐元。馬克龍總統與特斯拉老闆馬斯克交談。

法國政府於 2018 年在凡爾賽發起的“選擇法國”活動來提高法國吸引力，現在取得成果，就投資數量而言 ，法國的投資項目數量創歷史新高，法國已連續四年成為歐洲最具吸引力的國家，不過如果在就業數量方面來說，平均每個投資項目平均只有 33 個工作崗位，而在塞爾維亞或西班牙有300 多人。